Еще 4 муниципалитета Италии приняли документы в поддержку Азербайджана (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Муниципалитеты итальянского города Неаполь, а также провинций Катанья, Кьети и области Молизе приняли документы, осуждающие военную агрессию, этническую чистку и политику геноцида Армении против Азербайджана, и демонстрирующие солидарность с азербайджанским народом, а также призывающие и впредь укреплять азербайджано-итальянское стратегическое партнерство, сообщает в среду Trend.

В документах говорится о существовавшей оккупации 20% территорий Азербайджана, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих районов, в результате военной агрессии и этнической чистки Армении против Азербайджана, о том, что более миллиона азербайджанцев стали в результате этого беженцами и вынужденными переселенцами, о военных преступлениях против азербайджанцев, Ходжалинском геноциде. Также отмечается, что в резолюциях СБ ООН и Генассамблеи были выражены поддержка суверенитета, территориальной целостность и международно признанных границ Азербайджана, признание Нагорного Карабаха неотъемлемой частью Азербайджана, требовался немедленный вывод армянских вооруженных сил с оккупированных территорий, однако Армения не выполнила ни один из этих документов.