Глава МИД Азербайджана встретился с руководителем представительства МККК (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Сегодня министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов встретился с главой азербайджанского представительства Международного комитета Красного Креста (МККК) Ариан Бауэр, сообщает в среду Trend со ссылкой на МИД.

На встрече, в продолжение той, которую Джейхун Байрамов провел 7 декабря с региональным директором по Европе и Центральной Азии МККК Мартином Шуепом, был проведен обмен мнениями в связи с деятельностью Комитета на территориях Азербайджана, подвергшихся влиянию конфликта.

Стороны обсудили новую ситуацию после совместного заявления от 10 ноября 2020 года, открытие всех коммуникаций, обеспечение совместного проживания обеих общин в условиях мира и безопасности, а также другие вопросы, вытекающие из заявления.

С удовлетворением были отмечены работы, проводимые со стороны МККК по оказанию соответствующей помощи нуждающимся людям, подчеркнуто, что Азербайджан поддерживает деятельность МККК.

На встрече также обсуждались вопросы сотрудничества между Азербайджаном и МККК, пути дальнейшего повышения эффективности работы МККК в нашей стране.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)