Президент Ильхам Алиев наградил сотрудников Госагентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте.

Согласно распоряжению, по случаю профессионального праздника работников «ASAN xidmət» и за плодотворную деятельность в усовершенствовании оказания государственных услуг поручено наградить следующих сотрудников Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики:

медалью «За отличие на государственной службе»

Бахшалиева Кямиля Гахраман оглу

Алиева Ашрафа Юсиф оглу

Мамедова Эльвина Гасым оглу

Османова Кянана Ислам оглу

Рагимову Кямалю Физули оглу

Рустамова Шахбаза Гадир оглу

медалью «Терегги»

Джавадова Мехди Насир оглу

Амирасланову Ираду Азер оглу

Мамедли Сахиля Гюльага оглу

Нахчыванский Джамшида Юсиф оглу

Нифталиева Эльнура Аллахверди оглу.