Президент Ильхам Алиев наградил группу адвокатов медалью "Терегги"
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении медалью «Терегги» группы адвокатов.
Согласно распоряжению, по случаю профессионального праздника - Дня адвоката и за долголетнюю плодотворную деятельность в правовой сфере медалью «Терегги» награждаются следующие лица:
Ахундов Айдын Ага оглу
Алекберов Парвиз Садай оглу
Гасанов Шафаят Гардашалы оглу
Гасанова Ильхама Закир гызы
Ибрагимов Рамиз Хилал оглу
Гахраманова Гамиза Салман гызы
Мамедов Шахмар Эльбрус оглу
Раджабова Элеонора Викторовна.
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