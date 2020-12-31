Президент Ильхам Алиев подписал закон о прожиточном минимуме в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал закон о прожиточном минимуме в Азербайджанской Республике на 2021 год.

Согласно документу, прожиточный минимум на 2021 год установлен по стране в размере 196 манатов, для трудоспособного населения – 207 манатов, для пенсионеров – 162 маната, для детей – 175 манатов.

Настоящий закон вступает в силу с 1 января 2021 года.