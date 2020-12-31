Первый вице-президент Мехрибан Алиева поздравила азербайджанский народ с Днем солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - На официальной странице Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой в Instagram сделана публикация по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

Как сообщает Trend, в публикации говорится:

"Дорогие соотечественники!



Искренне поздравляю всех по случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и с наступающим Новым Годом, передаю каждому из вас свои добрые пожелания. Уходящий год навсегда останется в нашей памяти как год Славной Победы, в завоевании которой непоколебимое единство, сплоченность, решительность, настойчивость и воля нашего народа сыграли исключительную роль. Пусть наше единство, позволяющее успешно справляться со всеми задачами, крепнет день ото дня! Прошу Всевышнего ниспослать каждому из вас крепкое здоровье, долгих лет жизни и счастье, а нашей Родине – мир, благополучие и процветание!"