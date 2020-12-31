Президент Ильхам Алиев: Мы поклялись перед памятью шехидов, что восстановим разрушенные регионы

БАКУ /Trend/ - Мы поклялись перед памятью шехидов, что восстановим эти разрушенные регионы.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев во время приема делегации во главе с министром национальной обороны Турции.

"Восстановительные работы уже начались, подписаны первые контракты. Рад, что нашими первыми партнерами вновь являются турецкие компании. Они уже приступили к реализации важных для нас инфраструктурных проектов. В частности, турецкие компании взаимодействуют с азербайджанскими компаниями в строительстве автодороги Физули-Шуша. Уже подтверждено участие турецких компаний во всех остальных проектах, в том числе будут реализованы такие инфраструктурные проекты, как новая дорога в Кяльбаджар, тоннели и пр. Мы должны поскорее вернуть жизнь в эти регионы, потому что, находясь там, я увидел, что армянский вандализм не знает границ, все разрушено, опустошено, и понятно, что эти разрушения произошли не во время войны. Во время войны таких разрушений не было. После войны, после оккупации они попытались стереть наше историческое, культурное, религиозное наследие, до основания разрушили наши города, чтобы азербайджанцы никогда больше не вернулись на эти земли. Но они ошиблись, просчитались, мы уже вернулись, вернемся, и Карабахский регион станет одним из самых развитых регионов мира", - отметил глава государства.