Размер ежемесячной пенсии семьям шехидов 20 января увеличен до 500 манатов
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в указ от 19 января 2006 года «Об учреждении пенсии Президента Азербайджана для семьи шехида 20 Января».
Согласно указу, размер ежемесячной «пенсии президента Азербайджанской Республики семье шехида 20 января», установленной для семей каждого человека, погибшего во время январской трагедии 1990 года, увеличен с 300 до 500 манатов.
Этот указ вступает в силу с первого января 2021 года.
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