Председатель Управления мусульман Кавказа и руководители религиозных конфессий направили обращение к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

Политика 31 декабря 2020 20:21 (UTC+04:00)
Председатель Управления мусульман Кавказа и руководители религиозных конфессий направили обращение к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву

БАКУ /Trend/ - Председатель Управления мусульман Кавказа шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде и руководители религиозных конфессий направили обращение к Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Как сообщает Trend, в обращении говорится:

"Уважаемый господин Президент.

Для нас, руководителей религиозных конфессий Азербайджане, является честью от всей души поздравить Вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, молим Всевышнего даровать успехи в Вашей непревзойденной деятельности во имя азербайджанского народа и государства.

Уважаемый господин Президент, именно Ваше превосходительство больше всего заслуживает радости и почестей этого праздника как личность, внесшая весомый вклад в солидарность азербайджанцев мира. Отрадно, что наши мультикультурные традиции, являющиеся неотъемлемой составной частью идеологии азербайджанства, обеспечивающие гражданам Азербайджана, носителям различной этнической и религиозной принадлежности, жизнь в условиях духовной гармонии как членов одной семьи, в единстве с солидарностью азербайджанцев, проживающих в разных уголках мира, делают силу азербайджанского государства нерушимой. Вы, уважаемый господин Президент, являетесь автором этой совершенной модели государства, которая соответствует светским законам и повелениям Всевышнего.

Ваше Превосходительство, праздники дают нам прекрасную возможность еще раз выразить Вам глубокую благодарность и признательность от имени всех верующих Азербайджана за ваши большие заслуги перед азербайджанским государством и обществом. Наш народ переживает самую грандиозную праздничную радость своей истории — гордость за Победу в Отечественной войне. Победоносная Отечественная война, которую Вы возглавили как Верховный главнокомандующий в направлении восстановления исторической справедливости — освобождения исконных азербайджанских земель от оккупации, олицетворяет веру в справедливость, торжество правды. Мы гордимся тем, что автором этой победы является великий сын азербайджанского народа, мудрый и решительный глава нашего государства, Его Превосходительство господин Ильхам Алиев, который подарил всем гражданам, независимо от языка и религии, незабываемые ощущения гордости. Активная, уверенная, основанная на глубоком интеллекте и железной логике политика, проводимая Вами в мировом масштабе как победоносным полководцем, опирающимся на силу Азербайджанской армии, нерушимую солидарность и волю азербайджанского народа, единство государства и народа, обеспечила абсолютную победу правого дела Азербайджана. С помощью Всевышнего, решимостью главы нашего государства, силой нашей армии в освобожденном Карабахе развевается государственный флаг Азербайджана, с минаретов мечетей звучит азан.

Уважаемый господин Президент, у каждого азербайджанца есть свое место для Вас в сердце в связи с Днем Победы, который Вы подарили азербайджанскому обществу — стране-победителю, азербайджанскому народу, подняв Азербайджан на высоту победоносного народа, исполнив волю отца – великого лидера азербайджанского народа. Поддержка и солидарность народа, его бесконечная любовь и доверие – это самая большая награда, которую желает каждый политический деятель, и Вы ее заслужили. Эту ценность и отношение, глубокое уважение и любовь Вы оправдали, став победоносным полководцем, освободителем Карабаха, Шуши, героем нации, восстановившим справедливость. Возвысив имя азербайджанского народа, мобилизованного вокруг лозунга «Карабах – это Азербайджан!», осуществив как политический лидер его самые смелые мечты, Вы вписали свое имя в анналы истории.

Ваше Превосходительство, под Вашим руководством мультикультурный, верный общечеловеческим ценностям Азербайджан одержал победу над моноэтнической Арменией, оправдывавшей фашизм, вандализм. Как бы тяжело ни было наблюдать на оккупированных азербайджанских землях горькие последствия армянского вандализма — варварски разрушенные города и села, нас бесконечно радуют Ваши решения о широкомасштабных строительных работах, предусмотренных в связи со скорейшим восстановлением этих мест. Уверены, что в самое короткое время земли азербайджанского Карабаха порадуют каждого из нас своим новым, прекрасным обликом. Мы разделяем Ваши справедливые замечания мировому сообществу, международным организациям относительно судьбы религиозно-культурных памятников в Карабахе и искренне поддерживаем Вашу волю и деятельность по реконструкции и восстановлению храмов, мест поклонения. Ваше посещение вместе с Первым вице-президентом нашей страны Мехрибан ханым Алиевой мечети в Агдаме запечатлелось в сердцах каждого из нас и в глазах мировой общественности как образец высокой духовности. Весь мир свидетельствует о том, что Вы и Мехрибан ханым являетесь хранителями высоких духовных ценностей, что к христианским и еврейским религиозным памятникам в Азербайджане традиционно относятся с вниманием и заботой. Ваше внимательное отношение к христианским и еврейским религиозно-духовным памятникам, наряду с мечетями, на освобожденных территориях является еще одним подтверждением толерантного имиджа Азербайджана в мире, его приверженности высшим духовным ценностям, его ведущей роли в процессе сотрудничества в области культуры, межцивилизационного и межрелигиозного диалога.

Уважаемый господин Президент, верующие и религиозные деятели всех религиозных конфессий в Азербайджане гордятся тем, что, как и все слои нашего общества, они активно выполняли свой гражданский долг и моральный долг на передовой и в тылу Отечественной войны. Азербайджан - наша Родина! Да упокоит Всевышний азербайджанских героев, последователей различных религий, ставших шехидами за Родину, да ниспошлет исцеления нашим раненным!

Ваше превосходительство, как религиозные деятели, для нас особенно ценно отмечать Ваши действия, представляющие важное значение с духовной точки зрения. Нас безгранично радуют прекрасные отзывы и высокая оценка достойных усилий Азербайджанского государства на международном уровне и Вашей самоотверженной деятельностью внутри страны во имя интересов нашего государства, поддержка справедливому делу Азербайджана, выраженная в письмах, поступающих нам от всемирно известных религиозных деятелей, наших коллег в зарубежных странах. Верующие Азербайджана высоко оценивают Вашу работу, проводимую во имя народа, с надеждой смотрят на будущее по милости Всевышнего Творца, под руководством главы государства и всегда поддерживают Ваше превосходительство и Вашу политическую линию, которая обеспечивает мир, прогресс Азербайджана. Ваши практические шаги по обеспечению высокого уровня отношений религии и государства в Азербайджане, ваша материальная и моральная помощь в возрождении национального и культурного наследия, государственная забота о религиозных памятниках, помощь религиозным общинам являются примерами мудрой политики. От имени общин, которые мы представляем, как руководители религиозных конфессий, выражаем Вам глубокую благодарность за Вашу достойную деятельность внутри страны и на международном уроавне, просим Всевышнего ниспослать благословение во всех Ваших делах. Мы всегда молимся о Вашем превосходительстве!

Уважаемый господин Президент, выражая волю верующих страны, еще раз сердечно поздравляем Вас с Днем солидарности азербайджанцев мира и Новым годом, желаем Вам и Вашей семье здоровья, счастья, успехов в Вашей почетной деятельности. В этом году под руководством Вашего превосходительства мы отмечаем День солидарности азербайджанцев мира, учрежденный великим лидером, в атмосфере общенациональной победы. Мы желаем и молимся, чтобы Новый год вошел в историю как год победоносного возвращения азербайджанского народа на родные земли, стал источником для наших новых достижений и успехов в регионе и в мире. Пусть наш Творец всегда помогает Вам. Да ниспошлет он свою милость на азербайджанский народ и Азербайджан. Да защитит Азербайджан и всю Землю! Аминь!

С глубоким уважением и почтением,

шейх уль-ислам Аллахшукюр Пашазаде

председатель Управления мусульман Кавказа

Александр

архиепископ Бакинской и Азербайджанской епархии Русской православной церкви

Владимир Фекете

ординарий апостольской префектуры Римско-католической церкви в Азербайджане

Мелих Евдаев

руководитель Общины горских евреев в Азербайджане

Александр Шаровский

руководитель Общины европейских евреев Европы в Баку

Роберт Мобили

руководитель Албано-удинской христианской религиозной общины".

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