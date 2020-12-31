Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турции (ФОТО/ВИДЕО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 31 декабря Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев принял делегацию во главе с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.

Как сообщает Trend, в состав делегации входят начальник Генерального штаба Вооруженных сил Турции Яшар Гюлер, командующий Сухопутными войсками Турецкой Республики Умит Дундар и командующий Военно-морскими силами Турецкой Республики Аднан Озбал.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев сказал:

-Добро пожаловать, рад вас видеть. Год завершается, и очень рад, что в конце года вы совершаете визит в Азербайджан. В этом году мы с вами неоднократно встречались. Пользуясь случаем, хочу сердечно поздравить вас и все Вооруженные силы Турции с Новым годом. Желаю в новом году новых успехов.

Два дня назад мы говорили с моим дорогим братом господином Реджепом Тайипом Эрдоганом, в том числе о вашем визите. Пользуясь случаем, хочу еще раз выразить братскому Турецкому государству, братскому турецкому народу, лично господину Президенту Реджепу Тайипу Эрдогану признательность за оказанную нам большую поддержку. Эта большая политическая и моральная поддержка во время войны придала нам дополнительные силы, весь мир еще раз увидел, что турецко-азербайджанское единство, братство нерушимы, вечны, что мы всегда - и в радости, и в горе - находимся рядом друг с другом. В то же время нас справедливо радует рост силы Турции в других регионах, в частности, повышение ее влияния в 2020 году во многих вопросах. Я неоднократно говорил, что сила Турции – это наша сила, и вместе мы еще сильнее. Уверен, что все намеченные планы будут реализованы и в следующем году.

Нынешний год имеет для нас особое значение, он навечно останется в истории Азербайджана, как год большой Победы. Был положен конец многолетней оккупации, Азербайджан восстановил свою территориальную целостность, изгнал захватчиков с оккупированных территорий и восстановил справедливость, историческую справедливость, правду, международное право. Были шехиды, раненые, в войнах это неизбежно. Мы поклялись перед памятью шехидов, что восстановим эти разрушенные регионы. Восстановительные работы уже начались, подписаны первые контракты. Рад, что нашими первыми партнерами вновь являются турецкие компании. Они уже приступили к реализации важных для нас инфраструктурных проектов. В частности, турецкие компании взаимодействуют с азербайджанскими компаниями в строительстве автодороги Физули-Шуша. Уже подтверждено участие турецких компаний во всех остальных проектах, в том числе будут реализованы такие инфраструктурные проекты, как новая дорога в Кяльбаджар, тоннели и пр. Мы должны поскорее вернуть жизнь в эти регионы, потому что, находясь там, я увидел, что армянский вандализм не знает границ, все разрушено, опустошено, и понятно, что эти разрушения произошли не во время войны. Во время войны таких разрушений не было. После войны, после оккупации они попытались стереть наше историческое, культурное, религиозное наследие, до основания разрушили наши города, чтобы азербайджанцы никогда больше не вернулись на эти земли. Но они ошиблись, просчитались, мы уже вернулись, вернемся, и Карабахский регион станет одним из самых развитых регионов мира.

Следующий год станет для нас годом большого созидания, первые поручения уже даны. В то же время армянские вооруженные силы время от времени нарушают прекращение огня, к сожалению, у нас есть шехиды и после войны. Могу сказать, что, по имеющимся у нас сведениям, армянские вооруженные формирования, все еще находящиеся на некоторых освобожденных землях, не подчиняются политическому руководству Армении, многие из них обезврежены, многие арестованы. Они не могут считаться военнопленными, это террористы. Им была предоставлена возможность. В том числе с подключением российских миротворческих сил к этим вопросам им была дана возможность покинуть данные регионы. Те, кто последовал этому предложению, вышли и были переданы армянской стороне, но часть их все еще остается, совершая против нас террористические акты. Несмотря на это, в целом, прекращение огня сохраняется, и считаю, что это позитивная сторона Заявления, подписанного в ночь с 9 на 10 ноября.

Параллельно с этим мы в настоящее время придаем большое значение формированию коридора Азербайджан-Армения-Турция, первые поручения уже даны. В ближайшие дни мы приступим к строительству железной дороги от Горадиза до Зангилана, границы с Арменией, уже готовится технико-экономическое обоснование. За короткий срок временно была проложена дорога от Горадиза до Зангилана, я сам проехал по этой дороге, она удобная, можно двигаться с высокой скоростью. Считаю, что строительство железной дороги займет максимум 2 года. Но мы считаем, что не следует ждать столько времени, перевозки могут осуществляться по железной дороге до Горадиза, а далее – большегрузными автомобилями. Это – важный вопрос, который уже входит в нашу повестку дня. Считаю и уверен, что мы уже можем отправлять и принимать первые грузы из Азербайджана в Турцию и в обратном направлении через территорию Армении и Нахчывана. Таким образом, будет реализована и важная часть подписанного 10 ноября Заявления – открытие нахчыванского коридора.

Наконец, последний вопрос – Турецко-российский мониторинговый центр. Азербайджан выполняет свои обязательства и по этому вопросу. В настоящее время азербайджанская сторона строит в Агдамском регионе здание для мониторингового центра. Оно будет готово в ближайшие 10 дней – максимум две недели. Как мне известно, турецкая сторона уже тоже полностью готова к началу деятельности. Вы, наверное, поддерживаете контакты и с российской стороной. Чем раньше мониторинговый центр начнет функционировать, тем лучше, так как, хотя после войны прошло почти два месяца, опасность и угрозы все еще существуют. Бесконтрольные армянские вооруженные формирования действуют на нашей территории, часть их не хочет уйти, сдаться. Поэтому мониторинговый центр обязательно нужен для устранения этой угрозы и обеспечения в дальнейшем мира и стабильности в нашем регионе в целом. Потому что, к сожалению, некоторые политические силы в Армении живут реваншистскими мыслями, выступают с открытыми заявлениями о том, что настанет день, когда они начнут войну против Азербайджана и оккупируют азербайджанские земли. Это станет самоубийством для них. Естественно, такие попытки будут немедленно пресечены на месте, но эти угрозы есть. Поэтому в этом регионе должен проводиться мониторинг, контроль, и уверен, что Турецко-российский центр с честью выполнит эту функцию.

Конечно, Отечественная война еще больше укрепила турецко-азербайджанские связи, военный парад, проведенный с вашим участием, с участием моего дорогого брата еще раз подтвердил это. Вы видели, какую радость, какое воодушевление это вызвало, десятки, сотни тысяч людей вышли на улицы, чтобы встретить наших азербайджанских и турецких солдат. Это – пример нашего единства. Наблюдая за парадом, мы вспомнили и парад двухлетней давности. В то время мы отмечали героизм армии Нури-паши, Кавказской исламской армии в освобождении Баку. На сей раз мы отмечали освобождение Карабаха. Мы вновь вместе и вечно будем вместе. Еще раз добро пожаловать.

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Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар сказал:

-Господин Президент, от своего имени и от имени членов делегации выражаем глубокую признательность за то, что Вы уделили время и приняли нас, спасибо.

Вы регулярно говорите с господином Президентом, но он вновь передал Вам приветствия, которые хочу довести до Вас.

Пользуясь случаем, хоть и с опозданием, поздравляем Вас с днем рождения, желаем долгих дет жизни. Вы продолжите свое лидерство успешно и в добром здравии, иншаллах.

Естественно, мы пережили здесь некоторые волнующие моменты. Мы не забываем этого, всегда говорим об этом с нашими друзьями. Первый из них – Ваша речь 10 ноября в два часа. Это действительно была Победная речь. Мы всегда помним это. Второй – мы с большим удовольствием услышали Ваш ответ за этим столом тем, кто, безмолвствуя на протяжении 30 лет, занимая наблюдательную позицию, после того, как все завершилось, приехали сюда, чтобы напомнить о том, что являются Минской группой. Это стало для них большим уроком. Действительно, Ваша решительность у всех вызвала гордость.

Карабахская Победа, как Вы сказали, действительно имеет большое значение в истории Кавказа. Это стало поворотным моментом с точки зрения турецко-азербайджанских связей, в то же время это действительно явилось очень важным шагом с точки зрения будущего Кавказа. Как Вы сказали, для укрепления этой Победы, иншаллах, в ближайшее время начнет функционировать мониторинговый центр, после чего будет налажена коммуникация между Нахчываном и Зангиланом, что чрезвычайно важно с точки зрения тесной связи – физического сообщения этих братьев друг с другом – Турции, Нахчывана и Азербайджана.

Естественно, после окончания тридцатилетней борьбы, освобождения земель от оккупации, иншаллах, в предстоящий период благодаря инвестициям, вложенным под Вашим руководством, там возрастет благосостояние, утвердятся мир и спокойствие, и это место станет центром притяжения для всего региона, Кавказа. Единство Азербайджана и Турции, их взаимодействие плечом к плечу в деле обеспечения волей Азербайджана мира и стабильности здесь действительно сулят большие перспективы не только сегодня, но и в будущем. Иншаллах, в предстоящий период это братство будет продолжаться, мы будем как одно сердце, одна душа, единый кулак. Тем самым считаем, что все вновь рассмотрят свои планы, связанные с этим регионом, и будут внимательными.

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Президент Ильхам Алиев выразил признательность за приветствия Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, просил передать и его приветствия главе Турецкого государства.