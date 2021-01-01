Президент Ильхам Алиев: Никому не удалось принудить нас к невыгодному нам варианту мирного договора

БАКУ/Trend/ - В последние годы я побывал во многих странах с официальными визитами, – конечно, как в странах региона, так и других. Все эти визиты освещены. Во многих случаях кто-то из моих коллег, никак не связанный с нашим регионом, говорил, что конфликт не имеет военного разрешения. Откуда ты знаешь?

Как сообщает Trend, об этом, в частности сказал Президент Ильхам Алиев в обращении к народу Азербайджана по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года.

«Различными кругами было сказано, что это должно быть доведено до Ильхама Алиева. Говорили страны, круги, играющие активную роль в управлении миром: надо сказать именно так, чтобы побудить нас свернуть с этого пути, чтобы этого никогда не произошло. Чтобы статус-кво оставался вечным, неизменным. Хотя порой говорили, что статус-кво неприемлем. Но впоследствии, как говорится, отказались и от этого. Стали говорить, что статус-кво неустойчив. Значит, приемлем. Но для нас он был неприемлем. Мы в одиночку противостояли Армении, ее покровителям, попечителям и проармянским силам. В одиночку! Никому не удалось принудить нас к невыгодному нам варианту мирного договора. Хотя несколько раз такие попытки предпринимались. Неоднократно, даже допуская определенную фальсификацию, говорили, что при составлении документов якобы были допущены ошибки, подстрекая, побуждая нас с какому-то варианту. Но не прошло и не могло пройти, так как была и есть твердая воля. Интересы азербайджанского народа превыше всего. Освобождение наших земель от оккупации было важнейшей задачей, и мы уверенно шли к этой цели»,- отметил Президент Ильхам Алиев.