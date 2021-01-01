МИД Афганистана приветствовал решение Азербайджана об открытии посольства в Кабуле

БАКУ/Trend/- Министерство иностранных дел Афганистана приветствовало намерение Баку открыть посольство в Кабуле, сообщает Trend.

Отметим, что парламент Азербайджана одобрил законопроект об учреждении посольства в Афганистане. В МИД ИРА отметили, что открытие посольства будет способствовать укреплению отношений между странами, и подчеркнули, что «в настоящее время между Афганистаном и Азербайджаном установлены прекрасные дружеские отношения и подписаны 14 соглашений о сотрудничестве в различных областях». В ведомстве напомнили, что Афганистан признал независимость Азербайджана 21 декабря 1991 года, а 16 ноября 1994 года между странами были установлены дипломатические отношения. В ноябре 2012 года Кабул открыл посольство в Баку.