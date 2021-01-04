Реваншистские идеи армян - не что иное, как популизм - депутат

БАКУ /Trend/ - Реваншистские идеи армян - не что иное, как популизм. Если Армения действительно снова решится на войну и начнет боевые действия против Азербайджана, это будет ее концом.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

По его словам, в последнее время в армянских СМИ участились случаи озвучивания политиками реваншистских идей: "Президент Армении Армен Саркисян, признав на встрече с группой оппозиционеров и политических активистов проигрыш в войне, сказал, что это еще не конец и важна подготовка к новой войне. Он подчеркнул важность вооружения армянской армии оружием, управляемым искусственным интеллектом. Думаю, что эти реваншистские высказывания направлены на то, чтобы успокоить внутреннюю аудиторию. Правительство Армении прибегло к различным средствам, чтобы подавить волну политических протестов в стране, однако ожидаемого эффекта это не возымело. Поэтому было решено нейтрализовать волну протестов против правительства, задействовав чувствительный фактор и заявив о необходимости подготовки к новой войне. Однако отметим, что в 44-дневной войне, которая началась 27 сентября, ВС Азербайджана разгромили армянскую армию. Число потерь с армянской стороны оценивается в десятки тысяч, не говоря уже о большом количестве раненых. Таким образом, в Армении с ее населением в 1,5 миллиона человек нет возможности в ближайшие 15-20 лет с точки зрения численности живой силы вновь воевать с азербайджанской армией".

"Во-вторых, у Армении нет экономических ресурсов, чтобы вооружить свою армию современным высокотехнологичным оружием. Если сегодня из госбюджета Армении на оборону можно выделить всего 500 миллионов долларов, то этих средств едва хватит на покрытие текущих военных расходов. Современное оружие стоит очень дорого, и его закупка с таким оборонным бюджетом Армении в ближайшие 10 лет - не что иное, как иллюзия", - сказал депутат.

Бадамов напомнил, что несмотря на победу в Отечественной войне, Азербайджан и в этом году увеличил расходы на оборону: "Расходы на оборону в нашем государственном бюджете составляют 2,7 миллиарда долларов. Население Азербайджана превышает 10 миллионов человек. Одним словом, Армения не в состоянии воевать с Азербайджаном, и разговоры с ее стороны о возобновлении войны лишь вызывают смех. Несмотря на завоеванную победу, мы не будем сидеть сложа руки. Для армии закупается все более современное вооружение, профессионализм наших военнослужащих растет с каждым днем. Сегодня армия Азербайджана находится среди 50 сильнейших армий мира, а с учетом осуществленной нами в ходе недавней войны тактике, не исключено, что мы входим даже в пятерку сильнейших армий мира. Поэтому озвучиваемые армянами реваншистские идеи - не что иное, как популизм. Если Армения действительно решит снова развязать войну и начать боевые действия против нашей страны, то это будет ее концом".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)