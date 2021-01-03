Президент Ильхам Алиев встретился с заместителем председателя правительства Российской Федерации (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 3 января состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева с находящимся с визитом в нашей стране заместителем председателя правительства Российской Федерации, сопредседателем российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексеем Оверчуком.

Как сообщает Trend, заместитель председателя Правительства Российской Федерации, сопредседатель российско-азербайджанской межправительственной комиссии по экономическому сотрудничеству Алексей Оверчук передал главе нашего государства приветствия Президента Российской Федерации Владимира Путина.

Президент Ильхам Алиев выразил благодарность за приветствия, просил передать и его приветствия главе Российского государства.

В ходе беседы было отмечено, что основанные на стратегическом партнерстве дружественные отношения между Азербайджаном и Россией успешно развиваются в различных сферах. Было подчеркнуто, что, несмотря на пандемию коронавируса в 2020 году, отношения в экономической сфере развивались. С этой точки зрения визит сопредседателя межправительственной комиссии с азербайджанской стороны Шахина Мустафаева в Россию в конце прошлого года и нынешний визит сопредседателя комиссии с российской стороны Алексея Оверчука в нашу страну были расценены как хороший показатель этого сотрудничества.

На встрече были обсуждены направления сотрудничества между Азербайджаном и Россией в экономической, энергетической, транспортной, сельскохозяйственной сферах в 2021 году, выражена уверенность в дальнейшем расширении связей.