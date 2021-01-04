Жажда реванша может быть чревата для Армении еще более тяжелыми последствиями - депутат

БАКУ /Trend/ - Жажда реванша может быть чревата для Армении еще более тяжелыми последствиями.

Об этом в понедельник сказала Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Афет Гасанова.

По ее словам, после тяжелого поражения в результате 44-дневной войны в армянском обществе озвучиваются реваншистские высказывания: "Об этом сказал на встрече с группой оппозиционеров и политических активистов и президент Армении Армен Саркисян. Видимо, армяне не извлекли должного урока из недавних событий, и продолжают жить иллюзиями. Крайне смехотворно, когда в Армении, потерявшей в войне свою армию, стране, которая переживает политический кризис, тотальный экономический спад и утопает в глубочайших социальных проблемах, озвучиваются реваншистские высказывания. Победоносная азербайджанская армия за 44 дня разрушила "непреодолимые барьеры", создававшиеся армянами на протяжении почти 30 лет, уничтожила армянскую армию. Это было сделано с высоким профессионализмом и применением невиданной ранее в истории военного дела военной тактики".

Гасанова отметила, что, с одной стороны, президент Армении говорит о вооружении, управляемом искусственным интеллектом, а с другой - о нехватке средств для финансирования пенсий и помощи семьям погибших и раненых: "На какие средства армянское руководство планирует закупать дорогостоящее высокотехнологичное оружие, если в стране не хватает денег даже на пенсии? Никто не предоставит такие большие средства на закупку вооружения стране, живущей за счет пожертвований из-за рубежа".

Депутат констатировала, что 44-дневная война оголила все факты, и проигрыш Армении не только на поле боя, но и ее положение во всех остальных сферах, стали достоянием мировой общественности: "Помимо военного поражения, будь то экономическая сфера, информационная война или международная поддержка, Армения потерпела крах по всем направлениям. Ее жалкие попытки заручиться международной поддержкой и продолжить оккупационную политику потерпели крах. Ничто не могло вынудить Азербайджан свернуть с верного пути, а многие страны поддержали справедливую позицию азербайджанского государства".

По ее словам, армяне и сами признают, что уже на 3-4 день войны осознали, что проиграют: "То есть "непреодолимые барьеры", возводившиеся ими на протяжении почти 30 лет, смогли продержаться какие-то 3-4 дня. Возникает обоснованный вопрос, как же страна с разбитой армией может взять реванш у могущественного Азербайджана? Это будет не реванш, а самоубийство".

Гасанова напомнила, что Азербайджан продолжает укреплять свою армию: "Как известно, расходы предусмотренные в государственном бюджете Азербайджана на 2021 на оборону и безопасность, доведены до 2,7 миллиарда долларов, тогда как в Армении этот показатель равен всего 500 миллионам. Но не стоит забывать и другую важную составляющую - личный состав ВС. Сегодня население Армении не достигает и двух миллионов человек, в ходе 44-дневной войны она не могла пополнять личный состав. Население Азербайджана составляет свыше 10 миллионов человек, и множество желающих отправиться на фронт добровольцев не было призвано, поскольку ВС были уже укомплектованы, и необходимости в дополнительном личном составе не было. Азербайджан продолжает успешно развиваться по всем направлениям, в том числе укрепляется с военной точки зрения, повышает профессионализм личного состава ВС. Исходя из всех вышеприведенных аргументов можно однозначно сказать, что реваншистские идеи в Армении направлены на внутреннюю публику. Было бы лучше, если армяне перестали бы жить иллюзиями, и подумали бы как выбраться из глубокого кризиса, в который они попали".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)