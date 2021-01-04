Создание Фонда возрождения Карабаха имеет большое значение и для будущих поколений - депутат

БАКУ /Trend/ - Создание Фонда возрождения Карабаха имеет большое значение не только для нынешнего, но и для будущих поколений.

Об этом в понедельник сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Муса Гасымлы.

"Главой азербайджанского государства предпринят очередной важный шаг - учреждено юридическое лицо публичного права "Фонд возрождения Карабаха". В результате работы, которая будет проведена в централизованном порядке по линии Фонда, освобожденные от оккупации территории будут полностью восстановлены, там будет создана инфраструктура, построены современные города, поселки и села, вынужденные переселенцы вернутся в свои дома. В процессе возрождения будут созданы новые рабочие места, обеспечено стремительное развитие во всех остальных сферах. Все это в целом еще больше улучшит благосостояние азербайджанского народа", - сказал он.

Депутат отметил, что пожертвования в этот Фонд станут одновременно олицетворением национального и духовного единства, любви к Родине: "Те, кто внесет средства в Фонд, будут гордиться своим вкладом в дело возрождения Карабаха. Наша славная армия под руководством Верховного Главнокомандующего уже выполнила свою задачу, и теперь мы будем восстанавливать свои земли. Не зря говорят, что сила в единстве. Поэтому призываю всех делать пожертвования в этот Фонд. После возрождения Карабах, как и отметил глава азербайджанского государства, станет одним из самых красивейших регионов мира. У нашей страны прекрасное будущее!".

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев)