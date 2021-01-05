Анар Керимов назначен министром культуры Азербайджана - Распоряжение
Политика 5 января 2021 15:11 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев во вторник подписал распоряжение о назначении Анара Керимова на должность министра культуры Азербайджана.
Другим распоряжением главы государства, Анар Керимов был освобожден от должности первого заместителя министра культуры Азербайджана.
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