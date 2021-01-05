Президент Ильхам Алиев: Некоторые слова, которые были включены в последнее время в азербайджанский язык, портят его чистоту

БАКУ/Trend/ - Некоторые слова, которые были включены в последнее время в азербайджанский язык, портят его чистоту.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

«На протяжении веков нас как народ, как нацию хранил наш родной язык, азербайджанский язык. Защита азербайджанского языка – наша общая задача. В разное время я высказывал свое мнение в связи с защитой родного языка. С трибуны Национальной Академии наук Азербайджана и на других мероприятиях я говорил, что у нас богатый язык, мы по праву можем гордиться своим языком. Считаю, что с точки зрения богатства азербайджанский язык занимает особое место среди языков мира.

Некоторые слова, которые были включены в последнее время в азербайджанский язык, портят его чистоту. Наш язык очень богат. Считаю, что Министерство культуры совместно с другими соответствующими структурами, совместно с Министерством образования, Национальной Академией наук Азербайджана должно вести очень серьезную работу по защите азербайджанского языка. Принимаются различные меры, есть программы, но в повседневной жизни в некоторых случаях мы видим нарушение чистоты нашего языка. Я вижу это по печатным органам, телевизионному пространству, и, конечно же, этому надо воспрепятствовать. Мы берегли наш язык на протяжении веков, должны беречь его и в дальнейшем. Сегодня для более чем 50 миллионов человек в мире азербайджанский язык является родным», - сказал глава государства.