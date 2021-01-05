Президент Ильхам Алиев: В этом году мы должны широко отметить юбилей Низами Гянджеви

БАКУ/Trend/ - В этом году мы должны широко отметить юбилей Низами Гянджеви.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

«Наша богатая литература известна во всем мире, и мы по праву можем гордиться нашими гениальными поэтами. Моим Распоряжением 2021 год объявляется «Годом Низами». В 2021 году мы отметим 880-летний юбилей Низами. Юбилей должен быть широко отмечен как в Азербайджане, так и во всем мире. Произведения гениального азербайджанского поэта Низами должны быть шире представлены в мире. Как вам известно, уже долгие годы функционирует Международный центр Низами Гянджеви, и я уделяю ему особое внимание. Хотя Центр и сформировался как неправительственная гуманитарная организация, в настоящее время его деятельность очень широкая, многосторонняя. Проводящийся ежегодно Глобальный Бакинский Форум, - в 2020 году он, конечно же, не был проведен из-за пандемии, - занял достойное место в мировом масштабе. Еще раз хочу сказать, что в этом году мы должны широко отметить юбилей Низами Гянджеви. 2019 год же был годом другого гениального азербайджанского поэта - Насими. Это говорит о том, что со стороны государства и лично Президента проявляются очень большое уважение, забота о нашей литературе, памяти наших выдающихся поэтов. Низами, Насими, Физули и другие выдающиеся азербайджанские поэты внесли огромный вклад в сокровищницу мировой литературы», - отметил Президент Ильхам Алиев.