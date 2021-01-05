Президент Ильхам Алиев: Теперь центры мугама будут созданы и на освобожденных от оккупации землях

БАКУ/Trend/ - Как вы знаете, моими распоряжениями было создано несколько центров мугама – в городе Баку, в Агдамском и Физулинском районах, других районах. А теперь эти центры мугама будут созданы и на освобожденных от оккупации землях.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

«Азербайджан обладает богатым музыкальным искусством, и сегодня наше искусство известно во всем мире. Наше музыкальное искусство включено в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО. Азербайджанский мугам – наше национальное достояние. В нашей стране регулярно проводятся конкурсы мугама, международные мугамные фестивали, к нам приезжают исполнители из многих стран. Конечно, искусство мугама существует в нескольких странах, но я считаю, что центром мугамного искусства является именно Азербайджан. Сегодня этот неповторимый вид искусства живет, мы храним его. По линии Фонда Гейдара Алиева была проведена очень большая работа по пропаганде мугамного искусства в мире. Очень рад, что и наша молодежь с большим интересом относится к искусству мугама. Это очень похвально. Потому что в некоторых случаях молодежь больше отдает предпочтение популярной музыке, то есть, в некоторых случаях отдает предпочтение иностранной музыке. Очень рад, что абсолютное большинство нашей молодежи привязано к нашему искусству, к нашей музыке. Конечно, наши известные мастера мугама играют свою роль в воспитании молодого поколения. Как вы знаете, моими распоряжениями было создано несколько центров мугама – в городе Баку, в Агдамском и Физулинском районах, других районах. А теперь эти центры мугама будут созданы и на освобожденных от оккупации землях.

Ашугское искусство – неповторимое. Мы по праву воспринимаем ашугское искусство как исключительно азербайджанское и пропагандируем его во всем мире. Наша национальная музыка очень богата, она смогла привлечь очень широкую аудиторию. Наша музыка демонстрирует талант нашего народа. Наша культура в целом демонстрирует талант нашего народа. Потому что только талантливый народ может создавать такие прекрасные произведения», - сказал глава государства.