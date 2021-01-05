Президент Ильхам Алиев: Проживающие сегодня в Карабахском регионе армяне смогут нормально жить только в рамках Азербайджанского государства

БАКУ/Trend/ - Мы охраняем армянскую церковь. У нас нет никаких проблем с армянским народом, и проживающие в Азербайджане армяне являются нашими гражданами. Проживающие сегодня в Карабахском регионе армяне также, уверен, уже понимают, что они смогут нормально жить только в рамках Азербайджанского государства.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

«Освобожденная от оккупации церковь Худавенг уже возвращена истинным хозяевам, нашим удинским братьям. Несмотря на то, что армяне поменяли ее название, а также в результате проведенных там фальсификаций изменили ее вид, пытались арменизировать, они не смогли добиться этого. Наши удинские братья уже совершили богослужение в церкви Худавенг. Все остальные относящиеся к Кавказской Албании церкви, в том числе церковь в поселке Нидж. Отремонтированная Фондом Гейдара Алиева эта церковь была открыта во время войны, и именно это является лучшим ответом тем, кто выдвигал против нас необоснованные обвинения. Во время войны состоялось открытие после ремонта албано-христианской церкви. Русские православные церкви, синагоги, католические церкви, грузинские церкви, расположенная в Баку армянская церковь – все это охраняется государством. Но посмотрите во что превратил ненавистный враг наши мечети. На оккупированных и освобожденных землях разрушено свыше 60 мечетей, и никто на это не реагирует. Ни одна международная организация не осуждает Армению. Мы охраняем армянскую церковь. У нас нет никаких проблем с армянским народом, и проживающие в Азербайджане армяне являются нашими гражданами. Проживающие сегодня в Карабахском регионе армяне также, уверен, уже понимают, что они смогут нормально жить только в рамках Азербайджанского государства», - отметил Президент Ильхам Алиев.