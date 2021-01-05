Президент Ильхам Алиев: В Министерстве культуры было достаточно много нелицеприятных случаев

БАКУ/Trend/ - В Министерстве культуры было достаточно много нелицеприятных случаев.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

«Главной задачей Министерства культуры будет сохранение наших культурных, религиозных памятников. По моей инициативе были восстановлены многие исторические памятники. Но сегодня у нас есть достаточно много исторических памятников, находящихся в невыносимом состоянии. Считаю, что Министерство культуры в кратчайшие сроки должно провести ревизию этих культурных очагов, находящихся в непригодном состоянии, составить их списки, составить новые списки. Потому что в свое время список охраняемых государством памятников был составлен неточно. Там было предвзятое отношение. Некоторые здания были исключены из этого списка, чтобы потом их выставить на продажу. Есть и такие случаи. Было достаточно много нарушений. То есть, манипуляции, которые проводились с этими списками, конечно же, нанесли большой удар по нашему культурному наследию. Все другие нелицеприятные случаи, - к сожалению, в Министерстве культуры было достаточно много нелицеприятных случаев, - всплыли наружу. Люди, допустившие эти нарушения, были привлечены к ответственности, в том числе к уголовной. Поэтому вы должны вести серьезную борьбу со всеми этими нарушениями. Свои указания по этому поводу я вам дал еще когда назначал вас на должность заместителя министра», - сказал глава государства.