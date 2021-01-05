Президент Ильхам Алиев: Дорога Агдам-Ханкенди-Шуша и Лачинский коридор открыты для нас

БАКУ/Trend/ - По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

«По моему указанию в Физули будет построен международный аэропорт. Уже дано указание. Сейчас выбираются места. Будет проведена работа по разминированию. Я дал указание, в этом году в Физули должен быть создан международный аэропорт, в любом случае должна быть сдана взлетно-посадочная полоса. Оттуда до Шуши и расстояние близкое. Потому что в свое время, в советский период в Шушу можно было добраться либо через Ханкенди, либо по Лачинскому коридору. А теперь мы открываем новую дорогу. Конечно же, есть и эти дороги, и наши граждане, проводящие сегодня там ремонтно-восстановительные работы, пользуются ими – дорога Агдам-Ханкенди-Шуша и Лачинский коридор. То есть, эти дороги открыты для нас. Мы должны ездить туда, когда захотим, так и будет. Но строительство Физулинского международного аэропорта создаст возможности для приглашения в Шушу иностранных гостей. Потому что, приехав туда, можно будет в кратчайший срок попасть в Шушу», - отметил глава государства.