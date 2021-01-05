Президент Ильхам Алиев: По нашему приглашению в январе в Азербайджан приедет миссия ИСЕСКО

БАКУ/Trend/ - По нашему приглашению в январе в Азербайджан приедет миссия ИСЕСКО, и здесь будут проведены встречи.

Как сообщает во вторник Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе встречи в видеоформате с Анаром Керимовым в связи с назначением его министром культуры.

«Я считаю, что они должны отправиться и на освобожденные земли. После этого должна приехать группа экспертов. Они должны осуществить миссию в связи с разрушенными армянами мусульманскими памятниками и отразить это в своих отчетах. Конечно же, должны быть созданы максимальные условия с учетом мер безопасности. Потому что в этих регионах еще достаточно много мин, и меры безопасности обязательно должны быть обеспечены», - сказал глава государства.