Освобожденное от оккупации село Гияслы Агдамского района (ФОТО)
АГДАМ /Trend/ - Освобожденное село Гияслы Агдамского района полностью разрушено армянской армией.
Как передает во вторник находящийся там региональный спецкор Trend, село Гияслы является одним из крупнейших населенных пунктов района.
Во время оккупации жители села были изгнаны с родных земель и вынуждены временно селиться в различных районах. В ходе 44-дневной Отечественной войны азербайджанская армия освободила село от оккупации.
(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)
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