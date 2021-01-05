Незаконный визит Ары Айвазяна в Карабах противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября - МИД Азербайджана

БАКУ /Trend/ - Незаконный визит министра иностранных дел Армении Ары Айвазяна в Карабахский регион Азербайджана, где он встретился с представителями так называемой структуры и подписал "документы", противоречит трехстороннему заявлению от 10 ноября и полностью не соответствует рамкам для установления мира, безопасности и сотрудничества в регионе после прекращения боевых действий.

Как сообщает во вторник Trend, об этом говорится в комментарии главы пресс-службы МИД Азербайджана Лейлы Абдуллаевой касательно визита главы МИД Армении в Карабах.

Она напоминает, что заявление 10 ноября подписал именно премьер-министр Армении, тем самым возложив на правительство этой страны вытекающие из этого обязательства.

"Нарушение этих обязательств официальным Ереваном является провокацией, и подобные действия, направленные на внутреннюю аудиторию, не служат нормализации ситуации в регионе.

Официальные лица Армении не должны руководствоваться необоснованными фантазиями, а должны принять новую реальность в регионе.

Мирному сосуществованию могут способствовать обеспечение выполнения совместного заявления от 10 ноября, а также шаги, исходящие из возникшего в регионе нового формата безопасности и возможностей сотрудничества. Обратное - не более, чем попытка накалить напряжение", - говорится в комментарии Лейлы Абдуллаевой.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)