Строительство международного аэропорта в Физули крайне важно для развития освобожденных территорий - депутат

БАКУ /Trend/ - Работы по реконструкции и восстановлению на освобожденных территориях Азербайджана, а также организация транспортно-логистических услуг в соответствии с международными стандартами находятся в числе приоритетов. В этой связи строительство и ввод в эксплуатацию в ближайшее время международного аэропорта в Физулинском районе - один из важных проектов в плане развития освобожденных территорий.

Об этом в среду сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Вугар Байрамов.

По его словам, этот аэропорт будет очень полезен для привлечения зарубежных туристов в освобожденные районы, что создаст новые возможности с учетом большого количества иностранцев, желающих приехать в Шушу - жемчужину Карабаха и культурную столицу Азербайджана.

"Физулинский аэропорт позволит этим туристам добираться до этих территорий более выгодным и коротким путем, практически напрямую. Этот фактор положительно скажется и на количестве прибывающих в нашу страну туристов", - сказал Вугар Байрамов.

Депутат также затронул значимость аэропорта в контексте грузоперевозок, в частности международных перевозок.

"Учитывая промышленный потенциал освобожденных земель, открытие аэропорта в Физули также важно с точки зрения вывода произведенной в этих районах промышленной продукции на мировой рынок, а это, в свою очередь, приведет к расширению экспортного потенциала региона в целом.

Международный аэропорт в Физули планируется построить на транспортной развязке, что сделает его центром воздушного сообщения и наиболее идеальным местом в плане рельефа и географических возможностей, а также возможностей создания инфраструктуры в соответствии со статусом международного аэропорта", - уточнил Вугар Байрамов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)