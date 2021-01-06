Президент Ильхам Алиев: Впервые в истории азербайджанский газ уже вступил на европейское пространство

БАКУ /Trend/ - Впервые в истории азербайджанский газ уже вступил на европейское пространство.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

Сообщив, что 31 декабря пришло еще одно радостное известие, Президент Ильхам Алиев сказал, что Южный газовый коридор, его последний сегмент – ТАР полностью сданы в эксплуатацию. Впервые в истории азербайджанский газ уже вступил на европейском пространстве. Это – наше историческое достижение.

Президент Ильхам Алиев отметил, что международные структуры высоко оценивают проводимую в нашей стране работу, рейтинг Азербайджана в отчете Doing Business Всемирного банка повысился, занимая 28-е место среди 190 стран, он вошел в десятку самых реформаторских стран. Глава государства также перечислил успехи Азербайджана, отмеченные в отчете Давосского всемирного экономического форума. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в нынешнем году на освобожденных от оккупации землях будет проделана широкомасштабная созидательная работа, дал поручения в связи с этим.