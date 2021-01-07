Президент Ильхам Алиев: Миротворческие силы занимаются гуманитарной деятельностью, хотя в заявлении эта функция не закреплена

БАКУ /Trend/ - Миротворческие силы. У них там своя функция. Эта функция была утверждена 10 ноября. Сегодня они занимаются там гуманитарной деятельностью, хотя в заявлении, подписанном 10 ноября, эта функция не закреплена, мы, как говорится, закрываем на это глаза. Почему? Потому что понимаем, там живут люди, понимаем, что наступила зима, холодно.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«Там необходимо проделать определённую работу, чтобы нынешняя зима не создала проблем для проживающих там армян. Поэтому мы позволили. Сейчас значительная часть грузов поступает туда через территорию Азербайджана. Мы позволили. До Барды они доставляются по железной дороге, после этого машинами перевозятся в Нагорный Карабах. Конечно, мы могли бы и не позволить.

Армения на протяжении 30 лет перекрывала нам воду, оставила без воды 100 тысяч гектаров земель. Несмотря на то, что водохранилища Сарсанг и Суговушан были построены в то время по инициативе великого лидера Гейдара Алиева, благодаря его деятельности. Армения перекрыла нам воду. Однако, еще раз говорю, мы не должны опускаться до их уровня. Люди, проживающие сегодня в Нагорном Карабахе, - наши граждане. Я говорил, они увидят, что под руководством Азербайджана они будут жить хорошо. Поэтому мы предоставили эти возможности. Иначе доставлять грузы туда по Лачинскому коридору очень сложно. Мы предприняли и другие шаги, чтобы там шла гуманитарная работа. Еще раз хочу сказать, что в подписанном 10 ноября документе этого нет. Тем не менее, мы позволяем. Это свидетельствует о широте нашей души. Считаю, что заявление, подписанное 10 ноября, должно стать основой для дальнейшей деятельности. Никакого другого документа, помимо этого заявления, не подписывалось», - отметил глава государства.