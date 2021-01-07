Президент Ильхам Алиев: Если руководство Армении не в силах контролировать незаконные вооруженные формирования, то это их проблема

БАКУ /Trend/ - Если руководство Армении не в силах контролировать незаконные вооруженные формирования, то это их проблема.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«Мы позволили, - речь идет о дорогах, проходящих через нашу территорию, и освобожденных землях, - чтобы армянские граждане пользовались дорогой, проходящей через Губадлинский район. Они должны ценить это или нет? Это – наша земля. Мы понимаем, что дорога проходила оттуда. В советское время границы не имели особого значения, проживавшее там армянское население, возможно, и не знало, что это – территория Азербайджана, потому что кто им мог сказать об этом. Они считали, что это территория Армении. Узнав теперь, что это территория Азербайджана, что там дислоцировались азербайджанские пограничники, они, конечно, пережили стресс. Тем не менее, я дал указание, что ни один человек не должен пострадать. Объясните им, что это наши места, наша земля, пусть уходят. Мы дали им время. Армянская сторона просила нас дать время до 2 января. Мы сделали это. Могли бы и не давать. Я мог направить туда вооруженный отряд и посмотрел бы, в каком положении они оказались. Мы сделали это? Нет! А они бы сделали. Они не дали нам времени, когда оккупировали Кяльбаджар. Наши граждане босиком ушли оттуда через перевалы Муров и Омар. А многие замерзли и погибли в пути. Они дали нам время?

Они учинили геноцид против гражданского населения, Ходжалинский геноцид, другие военные преступления. Мы же взяли в плен тех, кто занимался диверсией на наших освобожденных территориях. Не уничтожили. Я сказал, возьмите их в плен, война уже окончилась, больше не нужно проливать кровь. Это еще раз показывает нашу гуманную сущность. Это силы, которые разместились на нашей территории и не желают покинуть ее, совершили против нас провокации, военные провокации. В результате погибли наши военнослужащие. Мы же вновь проявили гуманизм. Взяли их в плен. Однако они не могут считаться военнопленными, так как война закончилась. Они – террористы, диверсанты. Они перебрались в Ходжавендский район из Армении, Ширакской области Армении после 26 ноября. Пусть каждый знает это. Для чего перебрались? Кто их послал? Война окончилась 10-го числа, подписано заявление. Кто посылает их туда? Если руководство Армении не в силах контролировать эти незаконные вооруженные формирования, то это их проблема. Поэтому здесь никто не может нас обвинять», - сказал Президент Ильхам Алиев.