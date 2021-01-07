Президент Ильхам Алиев: Надеемся, что вакцина будет доставлена в Азербайджан в течение этого месяца

БАКУ /Trend/ - Надеемся, что вакцина будет доставлена в Азербайджан в течение этого месяца. В любом случае, все контракты уже подписаны. Некоторая задержка в доставке вакцины зависит не от нас. После этого люди начнут массово вакцинироваться, и мы избавимся от этой болезни.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«Коронавирус, конечно же, стал большим испытанием для всего мира. Считаю, что Азербайджан с честью справляется с этим испытанием. Ситуация полностью находится под контролем. Благодаря оперативным мерам были построены новые больницы, приобретены лаборатории. Были мобилизованы врачи. Зарплаты врачей, которые ухаживают за больными коронавирусом, были увеличены, они получают зарплату в трех-пятикратном размере своих окладов. Был представлен очень большой социальный пакет. Социальный пакет стоимостью несколько миллиардов манатов был предоставлен в качестве помощи людям, пострадавшим от коронавируса, в том числе неформально занятым и безработным гражданам. Сегодня мы ждем вакцину», - сказал глава государства.