Президент Ильхам Алиев: Азербайджан включен в десятку самых реформаторских стран. Так называемые "экономисты", откройте глаза, посмотрите

БАКУ /Trend/ - Азербайджан включен в десятку самых реформаторских стран. Поэтому я и говорю, так называемые "экономисты", экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, откройте глаза, посмотрите и замолкните.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«В отчете Doing Business Всемирного банка, - наверное, граждане помнят, - информация о нескольких странах была неточной. Несколько месяцев назад Всемирный банк сообщил, что рейтинг этих стран будет пересмотрен, в этом списке был и Азербайджан. Таким образом, был проведен пересмотр, и наш рейтинг был повышен, потому что ранее подсчеты были проведены неправильно. Не знаю по каким причинам, это другой вопрос. Но согласно новому рейтингу, в программе Doing Business Всемирного банка Азербайджан находится на 28-м месте среди 190 стран. Вот основание для тех, кто выражает недовольство нашей работой, типов, элементов, которые ничего не смыслят в экономике. Это говорит Всемирный банк. Бизнес-климат, инвестиционный климат, проводимые реформы отмечаются Всемирным банком. Кроме того, Азербайджан включен в десятку самых реформаторских стран. Поэтому я и говорю, так называемые "экономисты", экономисты, которые разглагольствуют за рубежом и здесь, откройте глаза, посмотрите и замолкните. А то какой-то выскочка будет нас учить: «неправильно ведут экономику, так да сяк». Возьмите прочтите, если можете читать.

Хотел бы отметить некоторые параметры отчета Давосского всемирного экономического форума. По уровню электроснабжения населения Азербайджан занимает второе место в мире. Второе место в мировом масштабе. По коэффициенту ответственности правительства за перемены, то есть по коэффициенту реформаторского образа Азербайджан находится на пятом месте в мировом масштабе. Долгосрочная стратегия правительства - Азербайджан на 10-м месте. Обеспечение правительством политической стабильности - Азербайджан на 11-м месте. Что касается инфраструктурных проектов - по эффективности железнодорожных услуг - на 11 месте, эффективность услуг авиалиний - 12 место. Качество автомобильных дорог - мы на 24-27 месте. Этот подсчет проводился среди 74 развивающихся стран. По индексу инклюзивного развития Азербайджан занимает третье место. Вот результаты отчетов ведущей и, можно сказать, самой влиятельной международной структуры мира - Всемирного банка и форума номер один в мире - Давосского всемирного экономического форума.

Поэтому еще раз хочу сказать: мы на правильном пути. Несмотря на все трудности, несмотря на оккупацию, несмотря на 1 миллион беженцев, мы добились этих успехов. Теперь, когда земли освобождены, должно начаться большое возвращение, должны начаться большие процессы развития. Поэтому, конечно, мы должны еще более активно, целенаправленно проводить всю эту работу, чтобы расширять возможности Азербайджана и наращивать динамику развития нашей страны», - отметил глава государства.