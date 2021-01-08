Президент Ильхам Алиев: Если компании, которые незаконно эксплуатировали наши золотые и другие месторождения, не выплатят компенсацию, дело будет направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Если компании, которые незаконно эксплуатировали наши золотые и другие месторождения, не выплатят компенсацию, дело будет направлено в суд.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

«Конечно, незаконная эксплуатация имеющихся там природных ресурсов является уже неопровержимым фактом. У нас есть названия компаний. Должен отметить, что если эти компании, которые незаконно эксплуатировали наши золотые и другие месторождения, не выплатят компенсацию, дело будет направлено в суд. Если они не выплатят эту компенсацию, все дела пойдут в международные суды, и они там опозорятся. После этого их бизнес-деятельность, можно сказать, будет прекращена. Потому что компаниям, людям, которые получают доходы от незаконной эксплуатации природных ресурсов другой страны, в современном мире нет места. Поэтому перед ними поставлен вопрос. Должна быть подсчитана стоимость незаконно эксплуатируемых ими золота и других природных ресурсов, подсчитаны нанесенный ущерб, полученные доходы, и все это должно быть нам возмещено. Тогда мы можем не обращаться в международные суды», - сказал глава государства.