Президент Ильхам Алиев: Мы не можем приступить к восстановительным работам, не проведя оценки

БАКУ /Trend/ - Мы не можем приступить к восстановительным работам, не проведя оценки и, в то же время, как я уже сказал, без оценки со стороны иностранных партнеров, компаний.

Как сообщает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в ходе совещания, посвященного итогам 2020 года.

"То есть, говоря о восстановительных работах, я имею в виду восстановление домов, городов. Потому что сейчас уже дан старт инфраструктурным проектам, и несколько из них уже реализуется. Но к восстановлению домов, вернее, этих разрушенных домов, созданию на их месте городов мы можем приступить только после международной оценки. Потому что в противном случае в судах противоположная сторона может необоснованно обвинить нас в фальсификации здесь каких-то фактов. Поэтому, в первую очередь, мы сами должны провести все документирование, пусть международные компании приедут и проведут это документирование. После этого мы уже можем начать процесс восстановления городов", - сказал глава государства.