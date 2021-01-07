Уголовное дело в отношении главы Наблюдательного совета ОАО "Заминбанк" направлено в суд

БАКУ /Trend/ - Уголовное дело, возбужденное в Главном управлении по борьбе с коррупцией при Генпрокуроре Азербайджана по соответствующим статьям УК в связи с незаконными деяниями проработавшего на должности председателя Наблюдательного совета приостановившего деятельность с 2016 года ОАО "Заминбанк" Исмаилова Надира Амир оглу на основании поступивших в ныне ликвидированную Палату по надзору над финансовыми рынками Азербайджана, направлено в суд, сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.