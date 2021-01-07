Временные ограничения на въезд в ЕС не зависят от вакцинации – ОФИЦИАЛЬНО

БАКУ/Trend/ - Временные ограничения на въезд в Евросоюз не зависят от вакцинации.

Об этом сказали в ЕС, отвечая на запрос Trend.

Отметим, что в соцсетях распространилась информация о том, что Евросоюз вводит свои вакцинные европаспорта. Как отмечается, визу в ЕС смогут получить только те граждане иностранных государств, которые продемонстрируют ковид-паспорта с отметкой о вакцинировании препаратами, сертифицированными в Европе, то есть Moderna и Pfizer.

«Мы не можем подтвердить эту информацию. В настоящее время государства-члены ЕС применяют временные ограничения на въезд из-за пределов ЕС (за исключением небольшого числа стран), что также влияет на выдачу виз. Это не зависит от вакцинации. На данный момент мы не можем объявить о каких-либо предстоящих изменениях в этой политике», - сказали в ЕС.

(Автор: Ляман Зейналова. Редактор: Наталья Кочнева)