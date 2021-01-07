Уголовное дело в отношении главы Наблюдательного совета ОАО "Заминбанк" направлено в суд (версия 2)

Добавлены подробности (первая версия опубликована в 16:05)

БАКУ /Trend/ - Главное управлении по борьбе с коррупцией при Генеральном прокуроре Азербайджана возбудило уголовное дело по соответствующим статьям УК АР на основании материалов, поступивших в ликвидированную ныне Палату по надзору над финансовыми рынками Азербайджана, в связи с незаконными деяниями проработавшего на должности председателя Наблюдательного совета приостановившего деятельность с 2016 года ОАО "Заминбанк" Исмаилова Надира Амир оглу, сообщили в четверг Trend в пресс-службе Генеральной прокуратуры Азербайджана.

В ходе проведенного следствия возникли обоснованные подозрения в том, что работая на вышеуказанной должности в 2010-2015 годах Надир Исмаилов, злоупотребив должностными полномочиями, присвоил принадлежащую банку крупную сумму денег, тем самым нанес ущерб в крупном размере имущественным правам и законным интересам ОАО "Заминбанк".

Помимо этого, возникли обоснованные подозрения в том, что Надир Исмаилов в 2012-2019 годах присвоил путем мошенничества средства отдельных физических лиц в размере 5 175 000 манатов и умышленно использовал поддельные документы.

На основании собранных по делу доказательств Надиру Исмаилову было предъявлено обвинение по статьям 179.3.2 (Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному, в крупном размере), 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) и другим статьям, и в его отношении решением суда была избрана мера пресечения заключение под стражу.

Следствие по уголовному делу было завершено, и для дальнейшего рассмотрения дело было направлено на рассмотрение в Бакинский суд по тяжким преступлениям.

В ходе следствия с целью возмещения ущерба, причиненного физическим и юридическим лицам в результате противоправных действий Надира Исмайлова, на его имущество был наложен арест.

Помимо этого, в целях расследования причастности других лиц к коррупционным схемам, включая выявление незаконно выданных кредитов, было возбуждено отдельное уголовное дело, расследование по которому в настоящее время продолжается.

Общественности будет предоставлена дополнительная информация.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Надир Насиров)