Гражданам, не имеющим соответствующего права, запрещено носить военную форму со знаками отличия - минобороны Азербайджана

БАКУ /Trend/ - На территории страны наблюдаются случаи, когда некоторые граждане, призванные на действительную военную службу по мобилизации для участия в Отечественной войне и уже уволенные в запас, носят военную форму, не имея соответствующего права на это. Некоторые из них даже нарушают правила ношения формы. Подобные случаи не только противоречат соответствующему законодательству, но и наносят ущерб имиджу победоносной азербайджанской армии.

Об этом сообщили в четверг Trend в министерстве обороны Азербайджана.

Было также отмечено, что ношение военной формы на территории Азербайджана регулируется "Положением о военной форме и знаках отличия военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики" и Указом Президента Азербайджана от 25 июня 2001 года "Об утверждении формы одежды и знаков отличия военнослужащих Вооруженных Сил Азербайджанской Республики".

Тот факт, что гражданам, не имеющим права носить военную форму, не разрешается носить таковую со знаками отличия военнослужащих, закреплен в этом указе.

"В дополнение сообщаем, что согласно статье 534 Кодекса об административных проступках Азербайджана, за незаконное ношение военной и специальной формы одежды с отличительными знаками влечет наложение штрафа в размере от трехсот до пятисот манатов с конфискацией военной и специальной форменной одежды, явившейся объектом административного проступка", - добавили в оборонном ведомстве.

(Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)