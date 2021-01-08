Роль Азербайджана на европейском континенте возрастает - депутат

БАКУ /Trend/ - Несмотря на то, что в 2020 году мировая экономика пережила серьезный спад, он оказался успешным для нашей страны с экономической, политической и военной точки зрения.

Об этом сказал Trend депутат Милли Меджлиса (парламент) Азербайджана Азер Бадамов.

По его словам, в текущий период в мире практически не осуществляются крупные финансовые проекты международного значения: "Однако проект TAP, запущенный 31 декабря, на сегодня является одним из крупнейших в мире. Добываемый в Каспийском море природный газ преодолел более 3 500 км и достиг европейского континента. Это наш исторический успех. Азербайджан еще больше диверсифицировал экспорт газа. По прогнозам, в 2026 году мы сможем продавать в Европу 25 млрд кубометров газа. Это означает, что роль Азербайджана на европейском континенте возрастает. Если несколько лет назад Азербайджан говорил, что станет гарантом энергетической безопасности Европы, то мы претворили это в жизнь. То, что наши слова находят отражение в реальной жизни, еще больше укрепляет международную позицию нашей страны", - сказал он.

Бадамов подчеркнул, что в отчете Всемирного банка Doing Business Азербайджан поднялся на 6 позиций и занял 28 место среди 190 стран, и это также является успехом страны: "Кроме того, продолжение в 2020 году реформ в Азербайджане позволило ему войти в десятку самых реформистских стран среди 190 стран мира. В целом хочу отметить, что хотя 2020 год и был трудным с точки зрения экономического развития, мы добились значительных успехов и вошли в 2021 год с крупными программами развития".

(Автор: Эльчин Мехтиев. Редактор: Натаван Эфендиева)