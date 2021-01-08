Принципиальная позиция Азербайджана основана на международном праве - эксперт

БАКУ /Trend/ - В своем выступлении на совещании по итогам 2020 года Президент Ильхам Алиев внес ясность во все острые и важные вопросы, волнующие общественность, подтвердив, что политика азербайджанского государства, как всегда, совпадает с позицией его народа.

Об этом в пятницу сказал Trend политический обозреватель Эльчин Мирзабейли.

Он сообщил, что в основе нашей солидарности, которая сегодня восхищает многих, стоит именно этот фактор: "Глава государства твердо выразил свою неизменную позицию по всем вопросам, считающимся для Азербайджана красной линией, которую невозможно переступить. На самом деле, заявления Президента Ильхама Алиева о недопустимости визитов иностранных граждан, официальных лиц, в том числе французских парламентариев и министра иностранных дел Армении, на международно признанные территории Азербайджана, также могут быть восприняты как предупреждение о принуждении к соблюдению законов нашей страны.

Я не сомневаюсь, что принужденные к миру, а также их безликие покровители, в конечном итоге извлекут должный вывод из предупреждений Президента Азербайджана",- отметил Мирзабейли.

Эксперт подчеркнул, что принципиальная позиция Азербайджана основана на международном праве и трехстороннем заявлении, подписанном 10 ноября.

"Никакая деятельность, не включенная в это заявление, которое считается актом капитуляции для Армении, не может быть осуществлена без принципиального разрешения Азербайджана. Согласие нашей страны на решение гуманитарных вопросов с учетом сезонных реалий и других факторов должно восприниматься только как шаг, вытекающий из гуманизма нашего государства.

В противном случае попытки злоупотребления могут привести к еще более катастрофическим последствиям для Армении. Недавние антитеррористические операции, проведенные небольшой группой вооруженных сил Азербайджана, следует рассматривать как бескомпромиссную позицию нашего государства в отношении безопасности наших граждан и границ, и из этого нужно делать выводы.

Даже в отношении тех, кто попытался перейти на территорию Азербайджана из Армении, совершить диверсию и террор, был проявлен гуманизм, они не были уничтожены, их просто взяли в плен. Азербайджан неоднократно заявлял о своей позиции по этому поводу: если они не хотят умирать, пусть не прибывают на территорию Азербайджана", - добавил Эльчин Мирзабейли.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)