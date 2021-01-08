Гасан Гасанов отозван с должности посла Азербайджана в Польше - Распоряжение
Политика 8 января 2021 14:50 (UTC+04:00)
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в пятницу подписал распоряжение об отзыве Гасана Азиз оглу Гасанова с должности чрезвычайного и полномочного посла Азербайджана в Польше.
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