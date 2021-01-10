Наши военные продолжают свою деятельность по разминированию в Карабахе - минобороны Турции (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Продолжаются работы по разминированию территорий в Карабахе, где за 44 дня героическая азербайджанская армия одержала крупную Победу. Установленные армянской армией мины разминируются азербайджанской армией, освободившей свои территории от оккупации.
Как сообщает в воскресенье Trend, об этом говорится в сообщении министерства национальной обороны Турции.
"Для поддержки азербайджанской армии в регион было отправлено 136 членов специальных групп по разведке и разминированию наших Сухопутных войск", - говорится в сообщении.
Отмечается, что помимо обучения личного состава азербайджанских вооруженных сил, турецкие военные продолжают операции по разминированию в освобожденном от оккупации Карабахе.
(Редактор: Наталья Кочнева)
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