В Москве проходит трехсторонняя встреча между Президентом России, Президентом Азербайджана и премьер-министром Армении

БАКУ /Trend/ - Как уже было сообщено, по приглашению Президента Российской Федерации Владимира Путина Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев находится с рабочим визитом в Москве.

Как передает Trend, в настоящее время проходит трехсторонняя встреча между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.