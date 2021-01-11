АНАМА обезвредило на освобожденных территориях Азербайджана около 40 тыс. единиц боеприпасов

БАКУ /Trend/ - Национальное агентство по разминированию территорий Азербайджана (АНАМА) продолжает процесс разминирования на освобожденных территориях, сообщили в понедельник Trend в Агентстве.

Было отмечено, что всего с 27 сентября 2020 года по 8 января 2021 года на основании 2294 оперативных вызовов Агентство совершило 1842 оперативных и срочных оперативных выездов.

Таким образом, на территориях Агдамского, Агдашского, Агджабединского, Бардинского, Бейлаганского, Билясуварского, Джебраильского, Геранбойского, Гейгельского, Нафталанского, Кюрдамирского, Физулинского, Тертерского, Товузского, Шамкирского, Гаджигабульского, Зардабского, Хызынского, Ходжавендского, Огузского и Габалинского районов, а также не территориях городов Гянджа, Шуша и Мингячевир был произведен осмотр домов и приусадебных участков, окрестностей нефтепровода, территории Мингячевирской ТЭС, окрестностей Южно-кавказского газопровода, посевных участков и пастбищ, придорожных участков, лесных массивов, школ. В результате операций, проведенных на вышеуказанных территориях, были обнаружены 2646 неразорвавшихся боеприпасов, 4550 противопехотных мин, 1557 противотанковых мин, 1915 запалов противотанковых мин, 77 детонаторов, 1441 осколочный боевой элемент (ОБЭ) 9Н235, 24 515 патронов разного калибра, две газовые гранаты, 5 968 граммов черного пороха, 275 килограммов пластических взрывчатых веществ, 100 метров трубчатых взрывчатых веществ, 150 килограммов взрывчатых веществ на основе нитрата аммония, 27 военных метеорологических радиопеленгаторов, семь дронов (обезвреженных), два ракетных обломка и 1973 фрагмента разорвавшихся ракет.

(Автор: Самир Али. Текст: Турал Гараджаев Редактор: Наталья Кочнева)