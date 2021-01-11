Пиротехники МЧС России обезвредили около 65 взрывоопасных предметов в Агдамском районе

Политика 11 января 2021 16:24 (UTC+04:00)
Пиротехники МЧС России обезвредили около 65 взрывоопасных предметов в Агдамском районе

БАКУ/Trend/ - С 6 января специалисты МЧС России проводят пиротехнические работы вблизи населенного пункта Афатли Агдамского района в Нагорном Карабахе. В рамках гуманитарной миссии планируется разминировать около 100 га, передает Trend со ссылкой на МЧС России.

"За 3 дня пиротехники чрезвычайного ведомства обследовали территорию площадью более одного гектара. Ими обнаружено и уничтожено около 65 взрывоопасных предметов, большая часть из которых - противопехотные мины.

Специалисты Центра «Лидер» ведут очистку территорий при помощи специальной машины разминирования. Робототехнический комплекс массой 5,5 тонн предназначен для очистки местности от всех типов противопехотных мин и снарядов, а также расчистки завалов. Кроме того, в распоряжении пиротехников специально обученная собака-миноискатель.

Также в рамках сотрудничества сотрудники Российского центра подготовки спасателей Ногинского спасцентра организовали практическия занятия для специалистов МЧС Азербайджана. Пиротехники российского ведомства делятся опытом по проведению разминирования и использованию спецтехники. В обучении принимают участие 30 специалистов республики, которые по его окончании получат соответствующие сертификаты.

Кроме того, при содействии МЧС России азербайджанской стороне переданы 15 модульных бытовок. В их числе как жилые блоки для проживания в полевых условиях, так и административные модули. Планируется, что специалисты будут жить в них в период работ по разминированию", - говорится в сообщении МЧС.

Напомним, сводная группировка МЧС России в составе 20 человек прибыла в Республику Азербайджан с гуманитарной миссией 4 января.

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