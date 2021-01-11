Состоялись очередные встречи глав Службы безопасности и Погранслужбы Азербайджана и Армении (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Состоялись очередные встречи глав Службы безопасности и Погранслужбы Азербайджана и Армении, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на сайт СГБ Азербайджана

Глава Службы государственной безопасности Азербайджана генерал-полковник Али Нагиев и директор Национальной службы безопасности Армении Армен Абазян 8 января 2021 года провели встречи на нейтральной территории азербайджано-армянской границы, проходящей через Нахчыванскую АР, а 10 января встретились в приграничных населенных пунктах Воротан и Шурнух, относящихся к Сюникской области Армении.

На последней встрече участвовали начальник Государственной службы Азербайджана генерал-полковник Эльчин Гулиев и руководство погранслужбы Армении.

Обсуждались вопросы, связанные с совместным расследованием инцидентов, произошедших на государственных границах, безопасностью территорий Нагорного Карабаха и освобожденных от оккупации территорий Азербайджана, установлением мест захороненных тел в зонах боев и обменом пленными, а также по выяснению судеб лиц, пропавших без вести и взятых в заложники в первой Карабахской и Отечественной войне.

Также в проведенных переговорах было подчеркнуто, что продолжительное соблюдение режима прекращения огня, достигнутого в соответствии с трехсторонним заявлением от 10 ноября 2020 года, служит интересам и безопасности обеих народов, в том числе азербайджанской и армянской общин Карабаха.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Наталья Кочнева)