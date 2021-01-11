Президент Ильхам Алиев: Совместное Заявление от 10 ноября выполняется успешно

БАКУ /Trend/- В целом, хотел бы сказать, что совместное Заявление от 9 ноября, по азербайджанскому времени 10 ноября выполняется успешно.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент Азербайджана Ильхам Алиев в заявлении для прессы после трехсторонней встречи с Президентом России Владимиром Путиным и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

«В целом, хотел бы сказать, что совместное Заявление от 9 ноября, по азербайджанскому времени 10 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого Заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу, и за 2 месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович один раз сказал, нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем, о том, как жить вместе по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность»,- сказал глава государства.