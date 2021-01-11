Президент России, Президент Азербайджана и премьер-министр Армении выступили с заявлением для прессы (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - После трехсторонней встречи между Президентом России Владимиром Путиным, Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном Президент России, Президент Азербайджана и премьер-министр Армении выступили с заявлениями для прессы.

Заявление Президента России Владимира Путина

- Прежде всего, хочу поблагодарить своих коллег – и Президента Азербайджана, и премьер-министра Армении – за то, что они согласились сегодня приехать в Москву, встретиться для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением условий мирного нашего соглашения от 9 ноября прошлого года.

Мы пришли к выводу, что условия этого соглашения в целом соблюдаются, не отмечается никаких серьёзных инцидентов. Российская миротворческая группировка полностью выполняет свои обязательства перед обеими сторонами. В Нагорный Карабах, как я уже говорил в начале нашей сегодняшней встречи, вернулось уже свыше 48 тысяч перемещённых лиц и беженцев. Идёт настойчивая работа по восстановлению инфраструктуры, энергетики, жилых строений, социальной инфраструктуры.

Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное Заявление по поводу развития ситуации в регионе. Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов. С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трёх правительств – Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

Уверен, что реализация этих соглашений пойдёт на пользу как армянскому, так и азербайджанскому народу и, без всякий сомнений, пойдёт на пользу региону в целом, а значит, и интересам Российской Федерации. Спасибо.

Заявление Президента Азербайджана Ильхама Алиева

-Уважаемый Владимир Владимирович, в первую очередь, хотел бы поблагодарить Вас за приглашение и за инициативу провести эту встречу. Также разделяю Ваше мнение о том, что встреча была очень важна для того, чтобы обеспечить дальнейшее устойчивое и безопасное развитие нашего региона.

Прошло два месяца после прекращения огня и то, что сегодня в Москве собрались лидеры трех стран, подписавших Заявление от 9-10 ноября, говорит о том, что мы настроены на результат, настроены на то, чтобы подвести черту под теми действиями, которые происходили в сентябре-ноябре. То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях. Потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий было разблокирование транспортных коммуникаций. Это та сфера, которая может придать очень большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность. Потому что открытие транспортных коммуникаций отвечает интересам народов Азербайджана, Армении, России, наших соседей. Уверен, что соседние страны также активно включатся в создание транспортных коридоров и разветвленной сети транспортных артерий в нашем регионе. Мы должны и дальше стремиться к тому, чтобы находить те сферы деятельности, которые бы дали быстрый эффект и нацелены на результат.

В целом, хотел бы сказать, что совместное Заявление от 9 ноября, по азербайджанскому времени 10 ноября выполняется успешно. Большая часть пунктов этого Заявления выполнена. Российская миротворческая миссия эффективно выполняет свою работу, и за 2 месяца, за исключением небольших инцидентов, не было серьезных поводов для беспокойства. Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович один раз сказал, нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем, о том, как жить вместе по соседству, как стремиться к тому, чтобы решать вопросы разблокирования транспортных артерий и в будущем укреплять региональную стабильность и безопасность.

Еще раз выражаю, Владимир Владимирович, благодарность за приглашение и считаю, что встреча была очень полезной и плодотворной. Спасибо.

Заявление премьер-министра Армении Никола Пашиняна

-Уважаемый Владимир Владимирович.

Прежде всего позвольте поблагодарить Вас за те усилия, которые вы вкладываете для восстановления стабильности и безопасности в нашем регионе и для урегулирования нагорно-карабахского конфликта. К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован, остается. Конечно же нам удалось обеспечить режим прекращения огня, но еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов – вопрос статуса Нагорного Карабаха. И, конечно же, Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ, в частности, по этому вопросу. К сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных, и это самый чувствительный и болезненный вопрос. Потому что это - гуманитарный вопрос. И мы договорились, что будем продолжать работу по этому направлению. Но мы считаем, в частности, что конкретно 8-й пункт нашего совместного Заявления, к сожалению, не полностью исполняется. Я надеюсь, что нам удастся прийти в кратчайшие сроки к конкретному решению. Но должен сказать, что то заявление, которое мы сегодня подписали, действительно, очень важное. Не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона. Экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности, и мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению. Но, как я сказал, к сожалению, в течение одной встречи невозможно решить все вопросы. Я надеюсь, что мы будем дальше продвигаться. И для нас, хочу еще раз подчеркнуть, главнейший вопрос на данный момент – это гуманитарные вопросы, вопросы обмена военнопленными, которые предусмотрены пунктом 8 нашего совместного Заявления от 9 или 10 ноября.

Владимир Путин: Я еще раз хочу поблагодарить коллег за сегодняшнюю в целом конструктивную работу. Благодарю вас.