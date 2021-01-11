Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно - Путин

БАКУ/Trend/- Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно. Это касается прежде всего экономической составляющей.

Как сообщает Trend, об этом сказал Президент России Владимир Путин в ходе встречи с Президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

«У нас очень много направлений совместной работы и много совпадающих интересов по этому направлению - по направлению экономики.

Я очень рассчитываю на то, что работа в целом по урегулированию ситуации на Южном Кавказе пойдет на пользу, безусловно, как я уже только что сказал, и нашим двусторонним отношениям. Исхожу из того, что это урегулирование позволит нам еще теснее, еще на более системной основе выстраивать наши отношения не только в экономике, но и в гуманитарной сфере»,- сказал Путин.