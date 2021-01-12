Когда заговорил Ильхам Алиев, Пашинян отвернулся и потупил глаза - газета "Коммерсант" о встрече в Москве

Политика 12 января 2021 11:12 (UTC+04:00)
Когда заговорил Ильхам Алиев, Пашинян отвернулся и потупил глаза - газета "Коммерсант" о встрече в Москве

Известный российский журналист Андрей Колесников подготовил материал в газете Коммерсант по итогам трехсторонней встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева, Президента России Владимира Путина и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которая состоялась 11 января.

Предлагаем вашему вниманию текст этой статьи:

11 января в Кремле президент России Владимир Путин встретился с президентом Азербайджана и премьером Армении. Специальный корреспондент "Ъ" Андрей Колесников обращает внимание на то, что в результате четырехчасовых переговоров было подписано заявление, которое до начала переговоров Никол Пашинян подписывать не собирался.

Уверенности в том, что премьер-министр Армении прилетит в Москву, не было даже утром, в день начала переговоров. Даже его личная готовность не была решающим аргументом. Из Армении поступали отрывочные сведения по поводу того, например, что некоторые армянские энтузиасты пытаются помешать вылету самолета с Николом Пашиняном на борту.

Но все же около 11 утра премьер Армении и президент Азербайджана прилетели в Москву.

Как известно, все, кто видится с Владимиром Путиным лично, обязаны побыть на карантине. С господами Пашиняном и Алиевым было иначе.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил мне, что группы российских медиков вылетали к тому и другому накануне встречи в Москве, но зачем - рассказать отказался, сославшись на то, что он в отпуске до 16 января.

Впрочем, не трудно предположить зачем. Вряд ли российские специалисты доверились бы мастерству армянских и азербайджанских коллег и результатам их анализов на выявление РНК коронавируса и антител (особенно IgM, свидетельствующих о наличии или отсутствии вируса в организме). Они должны были сделать собственные анализы.

И результаты их, видимо, удовлетворили.

Армянский премьер и азербайджанский президент, встретившись в Представительском кабинете Кремля, пожали руку президенту России, но не пожали друг другу (это уж был бы, действительно, совсем перебор). Было видно, что Ильхам Алиев, подойдя к Владимиру Путину, хотел и ограничиться протянутой рукой, так как, видимо, не представлял себе пределов протокольного гостеприимства российского коллеги, но, увидев, что Владимир Путин потянулся к нему, откликнулся с усиленным энтузиазмом и обнялся с президентом России. То же произошло и с премьером Армении, который вошел в кабинет немного позже.

При этом президент Азербайджана не стал делать вид, что в кабинете нет премьера Армении, и великодушно кивнул ему.

В ответ Никол Пашинян тоже поздоровался, хоть и не так демонстративно, словно бы про себя.

Как только они расселись (на безопасном расстоянии, и вряд ли главным соображением тут была социальная дистанция), господину Пашиняну принесли его портфельчик, из которого он еще до того, как стал говорить Владимир Путин, начал почти лихорадочно доставать какие-то бумаги, не зная, видимо, что сразу после приветственного слова президента России все они перейдут в соседнее помещение, где уже накрыто, и что бумаги придется опять собирать в портфельчик.

Президенту Ильхаму Алиеву никакие бумаги были не нужны: у него все было как обычно в голове. Да и разве трудно было помнить названия отвоеванных районов Нагорного Карабаха? А ничего существенней для него по понятным причинам быть не могло.

И цель переговоров для него состояла в том, чтобы еще фундаментальней зафиксировать свою победу.

В чем состояла цель Никола Пашиняна, мог бы рассказать только он. Своим сторонникам и противникам в Армении он по крайней мере рассказывал перед поездкой, что надо вызволять армянских львов из азербайджанского плена и что ради этого он готов встречаться хоть с чертом.

При этом многие восприняли такой аргумент как слабую попытку оправдать встречу с этим чертом; а на самом деле, говорили, Никол Пашинян просто не в состоянии отказать Владимиру Путину.

Владимир Путин дал понять, что это он пригласил коллег в Москву, до этого, в ноябре, предложив им те самые знаменитые переговоры:

- Мы с вами находились в постоянном контакте, вместе искали компромисс. Именно в результате наших общих усилий, после интенсивных, в том числе, как вы помните, и ночных, телефонных переговоров 9 ноября было согласовано трехстороннее заявление, которое мы с вами подписали. В этом базовом документе, как известно, речь прежде всего идет о полном прекращении военных действий, об отправке в регион российских миротворцев и, что особенно важно, о том, чтобы оказать мирному населению, пострадавшему от боестолкновений, всемерную и эффективную помощь в возвращении к нормальной жизни.

Российский президент разъяснил, чем руководствовался сам в этих решающих переговорах:

- Сегодня можно с удовлетворением констатировать, что трехсторонние договоренности последовательно реализуются.

По нашему убеждению, это создает необходимые предпосылки для долгосрочного и полноформатного урегулирования застарелого конфликта на справедливой основе, в интересах как армянского, так и азербайджанского народов.

Ключевым словосочетанием здесь была "справедливая основа". То есть он руководствовался своими представлениями о справедливости: захваченное 30 лет назад следовало отдать, а чужого (то есть остальной Нагорный Карабах, который, кажется, так и просится в очередные хорошие руки, потому что в других как-то совсем плохо лежит) в этот раз брать не следовало, чтобы еще через 30 лет не пришлось возвращать (а ему - опять улаживать все это).

- Для контроля за соблюдением перемирия на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль Лачинского коридора по просьбе армянской и азербайджанской сторон развернут российский миротворческий контингент,- продолжал господин Путин. - Создана система эффективного обеспечения соблюдения режима прекращения огня. В зоне ответственности российских миротворцев действуют 23 наблюдательных поста. Еще четыре дополнительных поста отвечают за безопасность движения по коридору. Сейчас обстановка в регионе спокойная. Немало делается нами для безопасного возвращения внутренне перемещенных лиц и беженцев. За период с 14 ноября в Карабах уже вернулись свыше 48 тыс. человек. При посредничестве России произведен обмен пленными и телами погибших.

Последняя фраза могла быть позже истолкована так, что обмен, по мнению российской стороны, завершен.

На самом деле военнопленных еще достаточно, и Никол Пашинян на переговорах, которые будут продолжаться еще почти четыре часа, будет настаивать на новых обменах.

Косвенно российский президент подтвердил такую позицию:

- Думаю, что сегодня было бы важно прежде всего наметить последующие шаги по ключевым направлениям урегулирования, обозначенным в совместном заявлении от 9 ноября прошлого года. Имею в виду вопросы, связанные с деятельностью российского миротворческого контингента, уточнением демаркационных линий, решением гуманитарных проблем, охраной объектов культурного наследия.

То есть про обмен военнопленными он не сказал, утверждая повестку, ничего.

Через четыре часа закрытых переговоров три их участника вышли... хотел написать к прессе, но ведь прессы там никакой не было. То есть они вышли к микрофонам. И это было интересно. Ведь, по информации "Ъ", армянская сторона до начала переговоров категорически отказывалась от каких бы то ни было заявлений и подписания любых документов. А теперь и документ, как выяснилось, будет подписан.

Это говорило о том, что с Николом Пашиняном в Москве оказалось не так уж и сложно совладать.

И теперь они стояли втроем у микрофонов, не соблюдая уже никакой дистанции, и первым говорил опять господин Путин (а господин Пашинян, готовясь к собственному выступлению и, видимо, нервничая, активно гладил себя по обоим бокам и карманам):

- Прежде всего хочу поблагодарить своих коллег - и президента Азербайджана, и премьер-министра Армении - за то, что они согласились сегодня приехать в Москву, встретиться для того, чтобы обсудить вопросы, связанные с исполнением условий мирного нашего соглашения от 9 ноября прошлого года. Сегодняшнюю встречу считаю исключительно важной и полезной, поскольку мы смогли договориться и подписали совместное заявление по поводу развития ситуации в регионе.

Для господина Путина тоже было неочевидно, что удастся подписать такое заявление.

- Имею в виду конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов,- продолжил он.- С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств - Азербайджана, Армении и России. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона.

Речь Ильхама Алиева была миролюбива. В ней могли содержаться многозначительные намеки, в том числе и обидные для армянского самолюбия, и недомолвки такого же свойства, но считай что не содержались.

- То заявление, которое сегодня подписано, говорит о наших намерениях. Потому что одним из пунктов заявления по итогам прекращения военных действий, было разблокирование транспортных коммуникаций,- доложил Ильхам Алиев.

Для него тема транспортных коммуникаций была главной в этом заявлении.

И только один раз Ильхам Алиев не удержался:

- Все это вселяет уверенность в том, что, как Владимир Владимирович один раз сказал, нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом...

На этих словах Никол Пашинян даже отвернулся и потупил глаза. Ему не нравилась эта идея. Он не считал, что все это теперь в прошлом, в том числе, значит, и он сам.

И премьер Армении перед тем, как начать говорить, глубоко и тяжело вздохнул.

- ...К сожалению, этот конфликт до сих пор не урегулирован... Остаются, конечно же... м-м... Нам удалось обеспечить режим прекращения огня...- мялся премьер Армении.- Еще остается очень много вопросов, которые должны решаться. Один из этих вопросов статусно... Вопрос статуса Нагорного Карабаха...

Для Ильхама Алиева такого вопроса-то нет. А Никол Пашинян хотел сказать, маясь и выбирая выражения, что для него и его страны ничего не закончилось, а просто стрелять перестали - видимо, на время.

Но это были слова для внутреннего употребления, то есть для Армении. На самом-то деле его сегодня опять уговорили по всем пунктам, по каким хотели.

- И мы, конечно же... Армения готова продолжать переговоры в рамках сопредседательства минской группы ОБСЕ, в частности по этому вопросу,- добавил премьер Армении.- К сожалению, сегодня нам не удалось решить вопрос военнопленных, и это самый чувствительный и болезненный вопрос. Потому что это гуманитарный вопрос, и мы договорились, что будем продолжать работу (он наконец-то посмотрел и в сторону Ильхама Алиева.- А. К.) по этому направлению. Мы считаем, в частности, что конкретно восьмой пункт нашего совместного заявления, к сожалению, не полностью исполняется (это и есть пункт об обмене военнопленными и телами погибших.- А. К.). Я надеюсь, что нам удастся придти в кратчайшие сроки к конкретному решению. Но должен сказать, что то заявление, которое мы сегодня подписали, действительно очень важно, и не скрою, реализация договоренностей этого заявления может просто изменить экономический образ и облик нашего региона (каждый из них говорил "наш регион", но все-таки подразумевали, судя по всему, не Нагорный Карабах.- А. К.), и экономические новшества могут привести еще и к более надежным гарантиям безопасности, и мы, конечно же, готовы работать конструктивно по этому направлению, но, как я сказал, в течение одной встречи невозможно решать все вопросы. И я надеюсь, что мы будем и дальше продвигаться и для нас, хочу еще раз подчеркнуть, что главнейший вопрос на данный момент - это гуманитарные вопросы, вопросы обмена военнопленными, которые предусмотрены пунктом 8 нашего совместного заявления от 9 или 10 ноября (московское и армянско-азербайджанское время отличается в этой ситуации на один день.- А. К.).

Сказав это, Никол Пашинян, поборовшийся за военнопленных в глазах соотечественников и в своих собственных, уехал в аэропорт, а Ильхам Алиев остался в Кремле.

И встретился с Владимиром Путиным теперь уже один на один (это, по информации "Ъ", было условлено заранее). Ему некуда было спешить. Кажется, он до сих пор использует любой повод, чтобы лишний раз насладиться своей победой.

Ильхам Алиев рассказал подробности только что подписанного заявления:

- Заявление нацелено на создание совершенно новой ситуации в нашем регионе, разблокирование транспортных коммуникаций. Для нас это имеет большую важность, поскольку таким образом после более чем 30 лет Азербайджан посредством транспортных коммуникаций через территорию Армении будет иметь сообщение с Нахичеванской автономной республикой Азербайджанской Республики. Армения будет через территорию Азербайджана иметь железнодорожный выход на Россию, на Иран. Также через Нахичеванскую автономную республику мы будем иметь выход на турецкий рынок. И также турецкие и российские железнодорожные артерии соединятся. То есть это заявление открывает огромные перспективы!

То есть они с Владимиром Путиным, видимо, считают, что этим заявлением они зацементировали предыдущее, 9-10 ноября.

После него должно быть совсем уже не до разговоров про войну и тем более не до самой войны. Успевать бы получать выгоду от разблокировки существовавших 30 лет назад транспортных артерий и строительства новых.

- А ситуация, которая сложилась между Арменией и Азербайджаном и складывалась на протяжении многих лет, в конечном итоге разрешилась, и я уверен, что не будет никаких попыток с армянской стороны ревизии заявления от 9 ноября, с тем чтобы оба народа нашли в себе волю и мудрость думать о будущем и о примирении,- закончил Ильхам Алиев.

То есть все-таки еще раз не удержался.

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.
От Нью-Йорка до Баку - Удивительная красота и изящество цветка Xары бюльбюль в коллекциях азербайджанских дизайнеров (ФОТО)
От Нью-Йорка до Баку - Удивительная красота и изящество цветка Xары бюльбюль в коллекциях азербайджанских дизайнеров (ФОТО)
Карабахская одежда - отличительный крой и яркие цвета тканей (ФОТО)
Карабахская одежда - отличительный крой и яркие цвета тканей (ФОТО)
Гюльнара Халилова стала представителем International Digital Fashion Week в Азербайджане (ВИДЕО)
Гюльнара Халилова стала представителем International Digital Fashion Week в Азербайджане (ВИДЕО)
Loading Bars
Лента новостей
Консорциум «Хазар» объявил тендер на сервисное обслуживание в Туркменистане Тендеры 11:24
Россия продлила приостановку авиасообщения с Великобританией до 1 февраля Россия 11:23
БТА работает над реализацией возможностей безналичного пополнения BakiKart Экономика 11:20
Когда заговорил Ильхам Алиев, Пашинян отвернулся и потупил глаза - газета "Коммерсант" о встрече в Москве Политика 11:12
На парламентских выборах в Казахстане победила правящая партия "Нур Отан" - Арзу Нагиев Политика 11:09
Обеспечен положительный баланс во внешней торговле Казахстана Бизнес 11:08
Азербайджан начал транспортировку металлоконструкций по БТК в Турцию (ФОТО) Экономика 11:04
Цена азербайджанской нефти превышает $55 за баррель Финансы 11:00
МЧС России направило в Азербайджан 15 мобильных контейнеров (ФОТО/ВИДЕО) Общество 10:56
«Азерэнержи» приступило к ремонту малых ГЭС в Суговушане (ВИДЕО) Энергетика 10:41
Тбилисский зоопарк в 2021 году получит более $1,4 млн долларов Грузия 10:38
На заводе в Баку произошел взрыв, есть погибший Происшествия 10:36
Мотороремонтный завод Туркменистана наладил производство новых видов запчастей для сельхозтехники Бизнес 10:23
В регионах Азербайджана процент участия учащихся в онлайн-уроках ниже - минобразования Общество 10:21
Эмиль Кадыров выступил на международном фестивале "Белая трость" в Москве Культура 10:13
Бельгийская SatADSL посредством спутников Азербайджана обеспечит связью регионы Восточной Европы и России ИКТ 10:10
Президент Узбекистана ознакомился с инвестпроектами на 2021 год Узбекистан 10:09
Драгоценные металлы в Азербайджане вновь дорожают Финансы 09:58
Видеокадры из Губадлинского района (ФОТО/ВИДЕО) Общество 09:51
Следователи не считают, что на борту разбившегося в Индонезии Boeing мог произойти взрыв Другие страны 09:50
Манат укрепился к евро и стабилен к рублю Финансы 09:39
Президент Азербайджана создал новую реальность в регионе - комментарии к московской встрече Политика 09:28
Нефть дешевеет на неопределенности вокруг спроса на сырьё Энергетика 09:24
Следователи получили запись переговоров с экипажем разбившегося в Индонезии Boeing Другие страны 08:54
Правящая партия Казахстана "Нур Отан" победила на выборах в парламент Казахстан 08:40
Visa отмечает многократный рост токенизированных транзакций в Азербайджане Финансы 08:35
Точечные ограничения в Грузии сохранятся до первого февраля - Натия Турнава Грузия 08:27
Иран может экспортировать до $2 млрд медной проволоки в год Иран 08:07
692 заболевших коронавирусом выявлены за сутки в Казахстане Казахстан 07:53
Трамп объявил режим ЧС в Вашингтоне США 07:16
Число выздоровевших от коронавируса в Турции превысило 2,2 миллиона человек Турция 06:57
У российско-монгольской границы зафиксировали землетрясение магнитудой 6,5 Россия 06:02
ВОЗ сообщила о создании резервов вакцины от Эболы на случай срочного реагирования В мире 05:06
Президент Португалии заразился коронавирусом Европа 04:03
Ford прекращает производство легковых автомобилей в Бразилии Другие страны 03:02
ЕС призвал Иран отказаться от обогащения урана до 20% Иран 01:52
В мире за сутки выявили более 660 тыс. случаев заражения коронавирусом В мире 00:50
ЮАР частично закрывает границы из-за второй волны коронавируса Другие страны 00:23
Кубок мира по прыжкам на батуте и тамблингу в Баку отменен Общество 00:13
В Эквадоре выявили первый случай инфицирования новым штаммом коронавируса Другие страны 11 января 23:54
Министр культуры Азербайджана встретился с Генеральным директором ИСЕСКО Салимом аль-Маликом (ФОТО) Общество 11 января 23:20
Статьи импичмента Трампа поддерживает достаточное для их утверждения число конгрессменов США 11 января 23:17
Московская встреча - очередной успешный шаг к достижению прочного мира в регионе - депутат Политика 11 января 23:16
Сегодня отношения между Россией и Азербайджаном развиваются весьма успешно - Путин Политика 11 января 22:55
В Турции в эти выходные начнется вакцинация от коронавируса - Эрдоган Турция 11 января 22:28
Президент Ильхам Алиев: Разблокирование транспортных коммуникаций может придать очень большой динамизм развитию региона, а также укрепить безопасность Общество 11 января 22:25
Будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры Азербайджана, Армении и России - Путин Политика 11 января 22:20
Президент Ильхам Алиев: Совместное Заявление от 10 ноября выполняется успешно Политика 11 января 22:15
На востоке Китая 22 человека оказались заблокированы после взрыва на шахте Другие страны 11 января 22:05
За 9 месяцев Иран экспортировал 58 млн тонн товаров Иран 11 января 21:39
Узбекистан продлил запрет на выполнение рейсов из Великобритании и ряда других стран еще на три недели Узбекистан 11 января 21:36
На данном этапе Грузия рассматривает возможность использования вакцин Pfizer, Astrazeneka и Moderna Грузия 11 января 21:32
Президент Ильхам Алиев: Нагорно-карабахский конфликт остался в прошлом, и мы должны думать о будущем Политика 11 января 21:23
Завершился рабочий визит Президента Ильхама Алиева в Россию Политика 11 января 21:19
АПБ Азербайджана выступило с предупреждением по поводу инфекционных заболеваний животных Общество 11 января 21:08
Гутерриш сообщил о своем намерении баллотироваться на пост генсека ООН на второй срок В мире 11 января 21:02
Обсуждены вопросы развития сотрудничества в сфере военной авиации между Азербайджаном и Пакистаном (ФОТО) Политика 11 января 20:51
Минобороны Азербайджана представило обновленный список военнослужащих, павших шехидами в Отечественной войне Политика 11 января 20:48
Состоялась двусторонняя встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента России Владимира Путина (ФОТО/ВИДЕО) Политика 11 января 19:52
Президент России, Президент Азербайджана и премьер-министр Армении выступили с заявлением для прессы (ФОТО) Политика 11 января 19:51
Президенты Азербайджана, России и премьер-министр Армении выступили с совместным заявлением (ФОТО) Политика 11 января 19:33
Азербайджан и Пакистан обсудили вопросы расширения военных связей (ФОТО) Политика 11 января 19:31
Шуша в картинах Ройи Гасановой – истории человеческих судеб красками на холсте (ФОТО) Интервью 11 января 19:28
В Азербайджане суточная добыча нефти составила более 688 тыс. баррелей Энергетика 11 января 18:54
В Азербайджане составлена региональная карта по южному туристическому направлению (ФОТО) Экономика 11 января 18:49
Выдавив до капли все соки из Армении, Сорос и его сподвижники бросят ее на произвол судьбы - Олег Кузнецов Политика 11 января 18:45
Делегация ВВС Пакистана находится с рабочим визитом в Азербайджане (ФОТО) Политика 11 января 18:43
В Нахчыване обнаружена новая разновидность осы (ФОТО) Общество 11 января 18:38
В Азербайджане выявлено 176 новых случаев заражения коронавирусом, вылечился 841 человек Общество 11 января 18:30
Под контролем ASCO проведены дезинфекционные мероприятия на кораблях Транспорт 11 января 18:18
Банк развития Казахстана нацелен на реализацию сделок в российских рублях Бизнес 11 января 18:17
Художник сегодня. Посвящается победоносной армии Азербайджана и шехидам (ВИДЕО, ФОТО) Культура 11 января 18:16
В Азербайджане в соответствии с расписанием представлена программа "Время урока" Общество 11 января 18:09
Финансовые институты Казахстана, России и Беларуси получат новые возможности согласования планов действий Бизнес 11 января 18:08
Агентство по ОМС огласило освобожденную от уплаты взносов категорию лиц в Азербайджане Финансы 11 января 17:59
Mastercard делает еще один шаг в цифровом развитии Грузии Бизнес 11 января 17:59
Создавший иллюзию "времени наоборот", или Часы за 200 тыс.долл.- Самый известный часовщик Гаджи Фаталиев (ФОТО) Интересное 11 января 17:56
Обнародованы последние данные о ситуации с коронавирусом в Иране Общество 11 января 17:52
Следственный комитет Армении должен изучить действия офицеров во время Карабахской войны - группа протестующих Армения 11 января 17:45
Азербайджан существенно улучшил экспортные операции в Хорватию Бизнес 11 января 17:44
Плати вовремя, получи скидку! Экономика 11 января 17:42
В Азербайджане совершенствуется сметно-нормативная база и система ценообразования для строительных объектов Экономика 11 января 17:35
Потери Армении в экономике и социальной сфере будут просто катастрофическими - российский политтехнолог Политика 11 января 17:30
Туркменистан продолжает реализацию проекта по сохранению Туранских пустынь Туркменистан 11 января 17:20
Экс-спикер парламента Грузии Кобахидзе выдвинут на должность главы правящей партии Грузия 11 января 17:16
В текущем году БТА обновит автобусный парк населенных пунктов города Баку Транспорт 11 января 17:16
Парламентские выборы обеспечили свободное волеизъявление граждан Казахстана - миссия наблюдателей от СНГ Казахстан 11 января 17:15
Азиатский банк развития начал реализацию нового экономического проекта в Азербайджане Финансы 11 января 17:11
В 2021 году в Азербайджане будут проведены исследования по выращиванию новых сортов фундука Бизнес 11 января 17:10
Год Низами Гянджеви в Азербайджане - широкое изучение и популяризация наследия великого поэта Культура 11 января 17:08
Госконцерн «Туркменгаз» повторно объявляет тендер на эксплуатацию системы видеонаблюдения Тендеры 11 января 17:03
Пакистан разрабатывает стратегию включения Туркменистана в торговое сотрудничество стран ЦА Бизнес 11 января 16:57
История создания знаменитого памятника Низами Гянджеви в Баку – интересные факты (ФОТО) Культура 11 января 16:55
Оборот сферы общепита в Баку сократился Бизнес 11 января 16:45
Выборы в Мажилис Казахстана соответствовали требованиям избирательного законодательства - ШОС Казахстан 11 января 16:41
В минкультуры Азербайджана представлены предложения о месторасположении Мемориального комплекса Отечественной войны и Музея Победы Общество 11 января 16:36
Состоялась очередная встреча руководителей служб безопасности и пограничных служб Азербайджана и Армении Политика 11 января 16:36
Вероятность угрозы жизни вакцины от COVID-19, которая будет доставлена в Азербайджан, равна нулю - эксперт Общество 11 января 16:31
В Азербайджан приглашены 20 турецких специалистов для лиц, нуждающихся в психологической помощи Общество 11 января 16:31
Родные увековечивают память спецназовца-шехида в его комнате - видеорепортаж АМИ Trend из дома шехида Общество 11 января 16:27
Все новости